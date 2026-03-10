ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新型『デリカD:5』のテールランプをスタイリッシュに！ ヴァレンティ「ジュエルLEDテールランプULTRA」が発売

ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」
  • ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」
  • ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」
  • ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」
  • 両側合計110LED & 8LEDライトバー
  • レッドレンズ/グロスブラック
  • ライトスモーク/ブラッククローム
  • ライトスモーク/レッドクローム（公式ショップ限定カラー）
  • ライトスモーク/レッドクローム（公式ショップ限定カラー）

自動車用品メーカー・コラントが展開するアフターパーツブランド「valenti（ヴァレンティ）」から、新型・三菱『デリカD:5』用「ジュエルLEDテールランプULTRA」の販売が開始された。税込み参考価格は11万3300円で、デリバリー開始は3月以降を予定。

【画像】新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」

同製品は新型デリカD:5（CV1W 2026年1月～）の仕様に合わせた専用設計で全グレードに対応、点灯制御や内部構造が最適化されている。従来モデルで好評だったデザインを継承しつつ、車両特性に合わせて細部を調整。シーケンシャルウインカーの点灯バランスや全体の光り方を見直すことで、より自然で一体感のあるリアビューを実現している。

ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」

主な特徴として、高輝度LED採用による優れた被視認性、シーケンシャルウインカー搭載、オープニング&エンディングアクション機能搭載、保安基準適合設計を備える。両側合計110LEDと8LEDライトバーを採用した。

カラーバリエーションはレッドレンズ/グロスブラックとライトスモーク/ブラッククロームの2タイプが用意され、好みのスタイルに合わせて選択できる。より個性を求めるユーザー向けには公式ショップ限定カラーのライトスモーク/レッドクロームも設定されている。

両側合計110LED &amp; 8LEDライトバー両側合計110LED & 8LEDライトバー

点灯動画や製品情報は、ヴァレンティ公式SNSやYouTubeでも公開中だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 デリカD：5

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES