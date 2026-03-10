新型『デリカD:5』のテールランプをスタイリッシュに！ ヴァレンティ「ジュエルLEDテールランプULTRA」が発売

自動車用品メーカー・コラントが展開するアフターパーツブランド「valenti（ヴァレンティ）」から、新型・三菱『デリカD:5』用「ジュエルLEDテールランプULTRA」の販売が開始された。税込み参考価格は11万3300円で、デリバリー開始は3月以降を予定。

【画像】新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」

同製品は新型デリカD:5（CV1W 2026年1月～）の仕様に合わせた専用設計で全グレードに対応、点灯制御や内部構造が最適化されている。従来モデルで好評だったデザインを継承しつつ、車両特性に合わせて細部を調整。シーケンシャルウインカーの点灯バランスや全体の光り方を見直すことで、より自然で一体感のあるリアビューを実現している。

ヴァレンティの新型『デリカD:5』専用「ジュエルLEDテールランプULTRA」

主な特徴として、高輝度LED採用による優れた被視認性、シーケンシャルウインカー搭載、オープニング&エンディングアクション機能搭載、保安基準適合設計を備える。両側合計110LEDと8LEDライトバーを採用した。

カラーバリエーションはレッドレンズ/グロスブラックとライトスモーク/ブラッククロームの2タイプが用意され、好みのスタイルに合わせて選択できる。より個性を求めるユーザー向けには公式ショップ限定カラーのライトスモーク/レッドクロームも設定されている。

両側合計110LED & 8LEDライトバー

点灯動画や製品情報は、ヴァレンティ公式SNSやYouTubeでも公開中だ。