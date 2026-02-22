ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱 デリカD：5 販売好調の裏で、次期型『D：6』の開発着々…最終デザインをプレビュー

三菱 デリカ D：6 予想CG
  • 三菱 デリカ D：6 予想CG
  • 三菱 デリカ D：6 予想CG
  • 三菱 デリカ D：5 現行
  • 三菱 デリカ D：X コンセプト
  • 三菱 デリカ D：X コンセプト

三菱自動車の人気のクロスオーバーミニバン、『デリカD：5』後継モデルとなる『デリカD：6』の最新情報を入手、それをもとに量産型デザインをデジタルプレビューしよう。

【画像】三菱 デリカ D:6 の予想デザイン

デリカD：5は、SUVの高い走破性とミニバンの実用性を融合した世界でも珍しい「クロスオーバーSUVミニバン」として2007年に発売。2023年のジャパンモビリティショー2023でD：6を示唆する『D：Xコンセプト』が公開され、2025年内に次期型がデビューすると噂されていた。

しかし、発売から19年経っても販売好調を維持、一時は次期型の開発が棚上げされたという情報もあった。この好調は、2019年のビッグマイナーチェンジの効果が大きいとみられ、事実、それ以降販売台数も伸ばしている。

この現状を踏まえ、2026年1月にはさらなる大幅改良がなされ、近代稀に見る長寿モデルとなっている。しかし、その裏でいよいよ後継モデルの開発が再開されたとの情報があるのだ。

三菱 デリカ D：6 予想CG三菱 デリカ D：6 予想CG

予想される最終デザインは、ワンモーションをより進化させ、D：Xコンセプトを彷彿させる独特のデザイン。フロントエンドでは、デリカの特徴であるヘッドライトが、サイドに一体化したデザインになる。ハードな路面にも対応可能なごついアンダーガードも装備される。またデリカらしい迫力あるサイドシルエットにも期待だ。

アーキテクチャには、ルノー日産の新型プラットフォーム「CMF」を採用し、走行性能と快適性を向上。ボディサイズに大きな変更はなさそうだが、剛性が高められ、高速走行の安定性が向上するだろう。ただし車名の数字が5→6に変わることが、車格の上級移行を意味するとしたら、若干の大型化もありうる。

三菱 デリカ D：X コンセプト三菱 デリカ D：X コンセプト

キャビン内では、フルデジタルインストルメントクラスター、大型のインフォテイメントディスプレイを搭載。フェイスリフト版同様にワイヤレスApple CarPlay、Android Autoに対応し、スマートフォンとの連携が強化されると見られる。また、カメラとレーダーを用い、アクセル、ブレーキ、ステアリングを制御することによって、高速道路の長距離走行や渋滞走行時に感じていた運転操作のストレスを低減する「MI-PILOT」（マイパイロット）の進化版を搭載、さらには音声対話式AIコンシェルジュなども期待できそうだ。

最大の注目は、パワートレインの電動化で、PHEVとフル電動モデル（BEV）が設定される予定だ。PHEVは、2.4リットル直列4気筒「MIVEC」にデュアル電気モーター、20kWhリチウムイオンバッテリーを搭載、フル電動バージョンには、デュアル電気モーターを搭載、最大システム合計出力は400psを発揮し、1回の充電で600kmを目指す4WDフルエレクトリックモデルが予想される。

満を持して登場するデリカD：6のワールドプレミアは、2027年秋と予想され、新価格は、現在のエントリーモデル「G」451万円が、400万円台後半へ値上がりすると予想される。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 デリカD：5

新型車スクープ

三菱自動車

ミニバン

SUV・クロスオーバー

注目の記事

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES