ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さん
  • KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さん
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは
  • サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

「僕はKWの製品自体にまだまだ可能性を感じているんです。絶対に良いもののはずだから、それを自分自身で確かめ続けていきたい」そう語るのは、今年2月にオープンしたKW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜でセールスアドバイザーを務める天野恭兵(あまの・きょうへい)さんだ。

【画像全33枚】

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

KW AUTOMOTIVE JAPANの母体である橋本コーポレーションに入社して約8年。KWの製品ラインナップが広がり、STサスペンションの取り扱いも始まるなかで、彼がユーザーの相談に乗り、セッティングを手がけてきた数は決して少なくない。それでもなお「まだ広がる余白がある」と話す言葉からは、KWというブランドの奥行きが伝わってくる。

◆日本車ユーザーにも、もっと身近に感じてほしい

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

クルマ好きであれば、「KW」と聞いてドイツ生まれのサスペンションブランドを思い浮かべる人も多いだろう。モータースポーツの世界で培われた実績はもちろん、ストリートユースにおいても高い評価を受けてきた。実際にKWのサスペンションを装着したクルマに乗ると、路面からの入力がやわらいで、身体に伝わる感触が一変する。乗り心地が良くなるという言葉が、自然に腑に落ちる瞬間だ。

海外のブランドということもあり、輸入車向けという印象を持たれがちだが、天野さんは「日本車に乗っている方こそ、ぜひこの乗り心地を味わってほしい」と話す。

KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さんKW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さん

「最近はGRヤリス、シビック・タイプR(FL5)、フェアレディZ(RZ34)といった国産スポーツカーのオーナーさんが多いですね。サーキット走行を楽しまれている方も多くて、横浜という立地ならではだと感じています。」

とはいえ、サスペンション選びは簡単なものではない。どんな乗り味を求めているのか、それを言葉にするのは意外と難しいものだ。そうした曖昧な段階から相談できる存在がいることは、大きな安心感につながる。

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

「どこに問い合わせればいいのか分からない、という方にも気軽に来ていただきたいですね。今は来店予約制ですが、いずれは”ちょっとそこまで来たついでに寄っていこう”と思ってもらえるような場所にしたいと思っています。コアな要望にも対応できる製品の選択肢とノウハウの幅広さは、僕たちの強みですから」

KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜が誕生した背景には、そうしたひとりひとりの要望に、より丁寧に向き合いたいという思いがある。

◆ベストアンサーを探し続けるおもしろさ

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

天野さんは、KWの日本市場向けハイエース用サスペンション開発にも携わってきた。本国の開発チームと何度もやりとりを重ね、ようやく形になった製品だという。スポーツカーだけでなく、人や荷物を積んであちこちを走るハイエースに目を付けた点も興味深い。

開発テストで後部座席に同乗した際、ハイエースとは思えないほど、上質な乗り心地に変わっていて驚いた。シートが変わった訳でもないのに、どこかふかふかしていて、段差を越えた瞬間に突き上げてくる地面からのショックがやわらかい。クルマ全体がどこか穏やかな印象に変わっていたのが不思議で、サスペンションの違いがここまで体感に影響するのかと、改めて感じさせられたのを覚えている。

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

車種やタイヤ、使い方によって最適な答えは変わる。KWの中にしっくりくる選択肢がない場合は、STから探すという手もある。どれが正解かではなく、どれがその人のクルマに合うのか。その視点で一緒に考えてくれる引き出しの多さが、天野さんの持ち味だ。

KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さんKW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜　セールスアドバイザー 天野 恭兵さん

「僕自身、クルマで走ることは好きですが、レースそのものに強い興味があるわけではないんです。走っているクルマを、どうすればもっと良くできるのか。それが面白いんですよね」

だからこそ、カタログの数値だけでなく、実際に走って感じることを大切にしている。走行会やユーザー参加型の試乗会を通じて、体験の場をつくり続けているのも、その延長線上にある。12/23には、茂原ツインサーキットで試乗会を開催予定。KWやSTの違いを、実際の走行を通して感じられる機会となる。

サスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とはサスペンションの先にある“走る時間”を考える場所、KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜の現在地とは

「もっとこうなるはずだと思える余白があるから、クルマは面白い」その言葉は、KWというブランドの考え方とも自然に重なっていく。KW AUTOMOTIVE JAPAN 横浜は、サスペンションを売るためだけの場所ではない。走る時間そのものを、もう一歩深く味わうためのヒントを、一緒に探してくれる場所だ。

《上之園 真以》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ GRヤリス

ホンダ シビック

日産 フェアレディZ

トヨタ ハイエース、レジアスエース

トヨタ アルファード

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES