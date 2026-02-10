ホンダコレクションホールの車両を「アーマーテック」で守る！ 出光シビック＆シビックWTCCを展示予定…大阪オートメッセ2026

ガラス保護フィルム「ARMORTEK（アーマーテック）」が2026年2月13日から15日まで、インテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」に初出展。ホンダコレクションホール収蔵車両であるホンダ『シビック』（全日本ツーリングカー選手権出場車：1990年）と『シビック』WTCC（世界ツーリングカー選手権出場車：2017年）の2台の歴代レース車両を展示する。

【画像全7枚】

ARMORTEK (アーマーテック) …大阪オートメッセ2026

1998年に開業したホンダコレクションホールは、ホンダの代表的な製品150台以上を展示するとともに、歴史的な二輪・四輪のレースマシンを実際に走行可能な状態に保つ“動態保存”を実施。アーマーテックは今回展示される2台の車両をはじめ、F1マシンやSUPER GT車両などコレクションホール収蔵車両に採用され、ホンダコレクションホールの活動をサポートしている。

Honda『シビック』（全日本ツーリングカー選手権出場車：1990年）

1990年式シビックは、ホンダ独創の可変バルブタイミング・リフト機構を採用したDOHC・VTECエンジン搭載の、シビックSi-Rをベースにした、グループAマシンだ。1990年全日本ツーリングカー選手権クラス3に参戦し、中谷明彦・岡田秀樹組がシーズン2勝を挙げ、ホンダは4年連続メーカーズチャンピオンを獲得した。

Honda『シビック』WTCC（世界ツーリングカー選手権出場車：2017年）

2017年式シビックWTCCは、世界ツーリングカー選手権で、ノルベルト・ミケリスが最終戦までタイトル争いを戦い抜き、ホンダ勢最上位となるランキング2位を獲得したマシン。

道上龍選手

大阪オートメッセ初日の2月13日には、展示車両であるシビックWTCCを操り、日本人初のレギュラードライバーとして世界ツーリングカー選手権に参戦した道上龍選手が、アーマーテックブースにてファン対応を実施。道上選手は、WTCCのほか、ツーリングカーではシビックやアコード、全日本GT選手権やSUPER GTではNSXを駆り2000年にシリーズチャンピオンを獲得するなど、ホンダのエースドライバーとして活躍したことで知られている。

同時にエスアンドカンパニーは、アーマーテック関連事業を新設会社のSPへ移行し事業展開を広げる。さらに商品性能の証明および商品開発を目的として、モータースポーツ界への進出を決定。パートナーとしてホンダ・レーシング（HRC）とスポンサーシップ契約締結にむけた調整を進めており、HRCの二輪・四輪モータースポーツ活動をサポートしていく予定だ。