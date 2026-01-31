ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『プレリュード』『シビック』の乗り心地をアップ！ ブリッツの「B-MCB」が適合、アイシンの技術を注入

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の、アイシンが開発した「モーションコントロールビーム」を採用した「B-MCB（ビー・エムシービー）」に、ホンダ『プレリュード』『シビック』シリーズの適合が追加された。

「B-MCB」は、モーションコントロールビームによる車体変形の抑制と乗り心地の快適性向上を実現するボディ補強パーツ。モーションコントロールビーム（MCB）は、主にスプリング機構と摩擦機構により構成され、スプリング機構は荷重に対抗した反力を発生させることで車体の変形を抑制する。摩擦機構は減衰力により不快な振動を吸収するほかに、スプリング機構の変形抑制効果をさらにアシストする効果がある。

性能面では、ステアリング操作時にロール速度を抑制し車体の横揺れが減少、余分な操舵がなくなりトレース性が向上、路面の凹凸などを乗り越した際に車体の縦揺れ・横揺れ収束性が向上するという特徴を持つ。

ブリッツではサスペンション開発ノウハウを活かし、よりMCBの効果を体感できるよう、1台ずつ車種別で適切で効果的な装着位置などの専用開発を実施。通常車両だけでなく、同社の車高調パーツ・DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着・相乗効果のテストも実施して開発が行なわれ、サスペンションアシストパーツとしても位置付けられている。

各製品には取り付けに必要なパーツと取付説明書のほか、アルミ製のブリッツロゴステッカーや、ブルーとレッドの専用カラーリングシートも同梱。DAMPER ZZ-Rシリーズやストラットタワーバーなどとの同時装着の場合にも、好みの組み合わせでエンジンルームをコーディネイトできる。

今回適合が追加されたのは、フロント用が『プレリュード』（BF1 2025年9月～）『シビック』（FL1 2021年9月～）『シビックe:HEV』（FL4 2024年7月～）『シビックタイプR』（FL5 2022年9月～）で、品番はすべて共通、税込み価格は5万7200円。リア用ではMCBの強度により純正サスペンション用とブリッツDAMPER ZZ-Rシリーズ用の2タイプが用意され、それぞれ『シビックタイプR』用と『シビック』用の計4機種での販売となる。いずれも税込み価格は5万7200円となっている。

