ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

往年のプレリュード向けパーツを継承、無限が公開した迫力の「MUGEN PRELUDE」…東京オートサロン2026

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
  • MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）

無限ブランドを展開するM-TECは、1月9日に開幕した「東京オートサロン2026」に、新型ホンダ『プレリュード』をベースに無限パーツを装着した「MUGEN PRELUDE」を展示した。

【画像】MUGEN PRELUDE

M-TECは開催前日の1月8日、新型プレリュード用ボディキット「SPEC.III」を発表。これをフル装備した仕様が初公開となった。「MUGEN PRELUDE」のコンセプトは「Gliding Sports Coupe」。新型プレリュードの持つ走りの魅力を、無限のカスタマイズでさらに引き出した仕様となっている。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）

無限は1987年にプレリュード向けパーツ群「SPEC.II」を販売しており、今回の「SPEC.III」はその系譜を受け継ぐ形で新型プレリュードに対応して開発。

ボディキットには通常販売パーツの各種エアロパーツとスポーツエキゾーストシステムに加え、キット専用パーツとしてボディサイドデカールとシリアルナンバープレートを設定した。ボディサイドデカールは「SPEC.II」のデザインを新型プレリュードに落とし込んだもので、ボディラインに沿った特徴的な跳ね上がりのデザインがサイドビューを個性的に彩る。

シリアルナンバープレートには16セットにそれぞれ1/16から16/16までの数字をシリアルナンバーとして刻印。ボディサイドデカールと共通のトリコロールを配することで、インストルメントパネルを特別なものへと演出する。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）

キット同梱パーツは、カーボンフロントアンダースポイラー、カーボンサイドガーニッシュ、カーボンリアアンダースポイラー、カーボンリアアンダーディフューザー、カーボンテールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバー、スポーツエキゾーストシステム、ボディサイドデカール、シリアルナンバープレートとなる。

セット価格は上記一式で165万円（税込）。

抽選販売となっており、申込受付期間は1月9日から2月27日15時00分必着まで。受付期間終了後、抽選結果を無限ホームページのプロダクトニュースにて3月19日15時00分頃に発表。当選者のみ、申込店舗を通じて購入手続きの案内が行われ、商品出荷は6月19日からを予定している。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ プレリュード

ホンダ（本田技研工業）

東京オートサロン2026

東京オートサロン

クーペ

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES