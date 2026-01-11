往年のプレリュード向けパーツを継承、無限が公開した迫力の「MUGEN PRELUDE」…東京オートサロン2026

無限ブランドを展開するM-TECは、1月9日に開幕した「東京オートサロン2026」に、新型ホンダ『プレリュード』をベースに無限パーツを装着した「MUGEN PRELUDE」を展示した。

【画像】MUGEN PRELUDE

M-TECは開催前日の1月8日、新型プレリュード用ボディキット「SPEC.III」を発表。これをフル装備した仕様が初公開となった。「MUGEN PRELUDE」のコンセプトは「Gliding Sports Coupe」。新型プレリュードの持つ走りの魅力を、無限のカスタマイズでさらに引き出した仕様となっている。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）

無限は1987年にプレリュード向けパーツ群「SPEC.II」を販売しており、今回の「SPEC.III」はその系譜を受け継ぐ形で新型プレリュードに対応して開発。

ボディキットには通常販売パーツの各種エアロパーツとスポーツエキゾーストシステムに加え、キット専用パーツとしてボディサイドデカールとシリアルナンバープレートを設定した。ボディサイドデカールは「SPEC.II」のデザインを新型プレリュードに落とし込んだもので、ボディラインに沿った特徴的な跳ね上がりのデザインがサイドビューを個性的に彩る。

シリアルナンバープレートには16セットにそれぞれ1/16から16/16までの数字をシリアルナンバーとして刻印。ボディサイドデカールと共通のトリコロールを配することで、インストルメントパネルを特別なものへと演出する。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）

キット同梱パーツは、カーボンフロントアンダースポイラー、カーボンサイドガーニッシュ、カーボンリアアンダースポイラー、カーボンリアアンダーディフューザー、カーボンテールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバー、スポーツエキゾーストシステム、ボディサイドデカール、シリアルナンバープレートとなる。

セット価格は上記一式で165万円（税込）。

抽選販売となっており、申込受付期間は1月9日から2月27日15時00分必着まで。受付期間終了後、抽選結果を無限ホームページのプロダクトニュースにて3月19日15時00分頃に発表。当選者のみ、申込店舗を通じて購入手続きの案内が行われ、商品出荷は6月19日からを予定している。

MUGEN PRELUDE（東京オートサロン2026）