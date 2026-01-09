1987年以来の新作！ 無限、新型ホンダ『プレリュード』用ボディキット「SPEC.III」販売

無限ブランドを展開するM-TECが1月8日、新型『プレリュード』用ボディキット「SPEC.III」を発表し、1月9日より全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店で抽選販売の受付を開始した。

【画像】無限の新型ホンダ『プレリュード』用ボディキット「SPEC.III」

無限は1987年にプレリュード向けパーツ群「SPEC.II」を販売しており、今回の「SPEC.III」はその系譜を受け継ぐ形で新型プレリュードに対応して開発された。

ボディキットには通常販売パーツの各種エアロパーツとスポーツエキゾーストシステムに加え、キット専用パーツとしてボディサイドデカールとシリアルナンバープレートを設定した。ボディサイドデカールは「SPEC.II」のデザインを新型プレリュードに落とし込んだもので、ボディラインに沿った特徴的な跳ね上がりのデザインがサイドビューを個性的に彩る。

新型ホンダ『プレリュード』用ボディキット「SPEC.Ⅲ」、無限が16セット限定で抽選販売

シリアルナンバープレートには16セットにそれぞれ1/16から16/16までの数字をシリアルナンバーとして刻印。ボディサイドデカールと共通のトリコロールを配することで、インストルメントパネルを特別なものへと演出する。

キット同梱パーツは、カーボンフロントアンダースポイラー、カーボンサイドガーニッシュ、カーボンリアアンダースポイラー、カーボンリアアンダーディフューザー、カーボンテールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバー、スポーツエキゾーストシステム、ボディサイドデカール、シリアルナンバープレートとなる。

セット価格は上記一式で165万円（税込）。

抽選販売の申込受付期間は2026年1月9日から2月27日15時00分必着まで。受付期間終了後、抽選結果を無限ホームページのプロダクトニュースにて3月19日15時00分頃に発表する。当選者のみ、申込店舗を通じて購入手続きの案内が行われる。商品出荷は6月19日からを予定している。なお、抽選申込後のキャンセルは一切受け付けないとのこと。