「ホンダ、中国製EVを日本市場に投入」と読売、価格500万から600万円を想定［新聞ウォッチ］

ホンダの「e:Nシリーズ」。写真は広汽ホンダのEV『e:NP2』（参考画像）
品揃えなのか、それとも在庫調整なのか。四輪事業で苦戦するホンダが、高級ミニバンの『オデッセイ』などに次いで、今春にも中国で生産する電気自動車（EV）を日本市場に投入するという。

きょうの読売が経済面のトップ記事に「ホンダ、中国製EV逆輸入、国内メーカー初、商品拡充で挽回期す」とのタイトルで報じている。それによると、国内メーカーで中国製EVを日本に「逆輸入」するのは初となる見込みで、軽自動車以外にもEVのラインアップを拡充し、先行する日産自動車などを追う構えのようだ。

日本市場にも投入するEVは、2022年から中国で販売している「e：N（イーエヌ）シリーズ」をベースにしたEVとされている。満充電時の航続距離は500km超を想定しており、「価格帯は500万円から600万円程度で調整している」としている。

ホンダは国内で商用車の「N-VAN e：（エヌバンイー）」と乗用車「N-ONE e：（エヌワンイー）」のEV2車種を販売しているが、いずれも軽自動車。「中国製EVを日本に逆輸入することで、販売が苦戦する中国工場の稼働率を上げる狙いもあるとみられる」（読売）とも伝えている。

