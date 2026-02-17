ボルグワーナー、ハイブリッド車にVTGターボ供給へ…欧州自動車メーカー向け

ボルグワーナーは、欧州の大手自動車メーカーのハイブリッド電気自動車(HEV)向けに、可変タービンジオメトリ(VTG)ターボチャージャーを供給すると発表した。

この契約により、同社は北米市場における顧客の初期HEV製品のグローバルサプライヤーの一員となる。

ボルグワーナーのVTGターボチャージャー技術は、エンジン動作の精密な制御を可能にし、幅広いエンジン回転数で性能を最適化する。先進的な燃焼戦略と統合することで、効率を高め、燃費を向上させ、排出ガスを低減する。

このシステムは、調整可能な電動アクチュエーター式ベーンを特徴としており、タービン上流の圧力を調整し、ほぼ瞬時の加速と最大出力を実現する。顧客の要求に合わせて設計されたこの技術は、利用可能なパッケージング制約に適合し、過渡性能を向上させるために更新されたタービンハウジングを採用している。

このターボチャージャー技術には、強度と耐久性を高めるために設計されたショットピーニング処理済みのコンプレッサーホイールが搭載されている。ショットピーニング処理により、コンプレッサーホイールは摩耗への耐性が向上し、より長い部品寿命をサポートし、持続的な性能要件を満たす。さらに、コンプレッサー出口には車内の騒音低減に役立つサイレンサーが装備されている。