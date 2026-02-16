ボルグワーナー、800ボルト統合駆動モジュールとデュアルインバーター搭載発電機モジュールを供給へ…2029年から

ボルグワーナーは、北米の大手自動車メーカーに800ボルトの統合駆動モジュール(iDM)とデュアルインバーターを組み込んだ発電機モジュールを供給する契約を締結したと発表した。

2029年から生産が開始される予定で、同自動車メーカーのREEV(レンジエクステンダー電気自動車)トラックと大型SUVモデルに搭載される。

ボルグワーナーの800ボルトiDMは、完全に統合された誘導式電動機とギアボックスを備えた拡張可能な2イン1駆動モジュールで、ハイブリッド車や電気自動車への応用が可能だ。発電機モジュールは永久磁石式電動機とデュアルインバーターを内燃機関に直接取り付け、車両の航続距離を延長する。この組み合わせにより、車両は電気自動車の性能と利点を実現しながら、必要に応じて内燃機関を利用できる。

これらのカスタム製品の設計における重要な要素は、内燃機関と共有する限られたスペースで自動車メーカーの高性能要求を満たすことだった。ボルグワーナーのチームは、iDMに高効率でトルク密度の高い誘導式電動機を採用することで、高性能かつコンパクトなソリューションを実現した。誘導式電動機は永久磁石を必要としないため、安定したサプライチェーンを支援する。

発電機モジュールでは、次世代Viperパワースイッチ技術を搭載した最適化されたデュアルインバーター設計を開発した。この独自の超高密度パワーモジュールにより、より小型でコスト効率が高く、システム効率を最適化した設計を実現した。