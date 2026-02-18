ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWのミニバン『トランスポーター』、「スポーツライン」を欧州で追加…専用エアロ＋ローダウン

VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」
  • VW『トランスポーター』の「スポーツライン」

フォルクスワーゲンは、ミニバン『トランスポーター』の欧州ラインナップに、最上位グレード「スポーツライン」を追加すると発表した。

【画像】VW『トランスポーター』の「スポーツライン」

VW『トランスポーター』の「スポーツライン」VW『トランスポーター』の「スポーツライン」

フォルクスワーゲンバス誕生75周年とスポーツバン20周年を記念した新モデルは、プレミアムな仕上げ、高品質なデザインアップグレード、最新テクノロジーを採用し、同クラスのバンとは一線を画す存在となる。

『トランスポーター スポーツライン』は、トランスポーターシリーズの中で最も個性的で感情に訴えかける表現を実現しており、パフォーマンス志向のバンの中でスポーツラインをアイコン的存在にしてきた伝統を受け継いでいる。

VW『トランスポーター』の「スポーツライン」VW『トランスポーター』の「スポーツライン」

スポーツラインの個性的なキャラクターは、専用のエクステリア装備によって定義される。スポーツライン専用のフロント・リアバンパー、リアスポイラー、グロスブラックグリル、ミラーキャップ、バッジに加え、サイドスカート、ルーフレール、29mm車高ダウンサスペンションを組み合わせることで、力強く安定感のあるスタンスを実現している。専用の19インチデュアルフィニッシュアルミホイール、マトリクスLEDヘッドライト、スポーツラインのシグネチャーの赤いグリルが、一目でスポーツラインと分かる外観を完成させている。

室内では、スポーツラインはプレミアムでドライバー中心のキャビンを採用している。エンボス加工が施された手作りのエコレザースポーツシートには赤いステッチが施され、ヒーター付きレザーステアリングホイール、スポーツラインブランドのフロアマットを装備する。イルミネーション付きメタルスカッフプレート、フットウェルライティング、ハイグロスブラックのディスプレイサラウンド、イルミネーション付きサンバイザーなどの追加ディテールが、日常の運転体験を向上させる。

トランスポーター スポーツラインには、快適性、安全性、運転支援技術の包括的な装備が含まれる。セーフロック付きキーレスアクセス、エリアビューカメラ、ヒーター付き電動格納ミラー、先進運転支援システムがすべて標準装備され、個性的なデザインとともに日常的な使いやすさをサポートする。

アイコニックなフォルクスワーゲンバスが生産開始されてから75周年を記念して、限定生産のトランスポーター スポーツライン75特別仕様車が用意される。75台のみの生産で、専用のモスグリーンソリッドペイント、シートとステアリングホイールの特別なコントラストグリーンステッチ、「スポーツライン75」ロゴ入りの専用ミラーキャップを特徴とする。各車両には個別のナンバリングが施され、それぞれの車両の独占性が強調される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

ミニバン

商用車・バン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES