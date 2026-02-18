VWのミニバン『トランスポーター』、「スポーツライン」を欧州で追加…専用エアロ＋ローダウン

フォルクスワーゲンは、ミニバン『トランスポーター』の欧州ラインナップに、最上位グレード「スポーツライン」を追加すると発表した。

フォルクスワーゲンバス誕生75周年とスポーツバン20周年を記念した新モデルは、プレミアムな仕上げ、高品質なデザインアップグレード、最新テクノロジーを採用し、同クラスのバンとは一線を画す存在となる。

『トランスポーター スポーツライン』は、トランスポーターシリーズの中で最も個性的で感情に訴えかける表現を実現しており、パフォーマンス志向のバンの中でスポーツラインをアイコン的存在にしてきた伝統を受け継いでいる。

スポーツラインの個性的なキャラクターは、専用のエクステリア装備によって定義される。スポーツライン専用のフロント・リアバンパー、リアスポイラー、グロスブラックグリル、ミラーキャップ、バッジに加え、サイドスカート、ルーフレール、29mm車高ダウンサスペンションを組み合わせることで、力強く安定感のあるスタンスを実現している。専用の19インチデュアルフィニッシュアルミホイール、マトリクスLEDヘッドライト、スポーツラインのシグネチャーの赤いグリルが、一目でスポーツラインと分かる外観を完成させている。

室内では、スポーツラインはプレミアムでドライバー中心のキャビンを採用している。エンボス加工が施された手作りのエコレザースポーツシートには赤いステッチが施され、ヒーター付きレザーステアリングホイール、スポーツラインブランドのフロアマットを装備する。イルミネーション付きメタルスカッフプレート、フットウェルライティング、ハイグロスブラックのディスプレイサラウンド、イルミネーション付きサンバイザーなどの追加ディテールが、日常の運転体験を向上させる。

トランスポーター スポーツラインには、快適性、安全性、運転支援技術の包括的な装備が含まれる。セーフロック付きキーレスアクセス、エリアビューカメラ、ヒーター付き電動格納ミラー、先進運転支援システムがすべて標準装備され、個性的なデザインとともに日常的な使いやすさをサポートする。

アイコニックなフォルクスワーゲンバスが生産開始されてから75周年を記念して、限定生産のトランスポーター スポーツライン75特別仕様車が用意される。75台のみの生産で、専用のモスグリーンソリッドペイント、シートとステアリングホイールの特別なコントラストグリーンステッチ、「スポーツライン75」ロゴ入りの専用ミラーキャップを特徴とする。各車両には個別のナンバリングが施され、それぞれの車両の独占性が強調される。