ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オペルのミニバン『ザフィーラ』、新開発2.2リットルディーゼル搭載…全長5.3mの9名乗りも設定

オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ
  • オペル・ザフィーラ

オペルは、ミニバン『ザフィーラ』の新開発2.2リットルディーゼルエンジン搭載車を欧州で発表した。ドイツ本国でのベース価格は4万1990ユーロ(約767万円)だ。

【画像】オペル・ザフィーラ

ザフィーラは2000～2006年、日本市場でも販売されていた。初代はスバルに『トラヴィック』としてOEM供給され、日本で販売された。現行ザフィーラは4世代目モデルだ。

新型エンジンは132kW(180馬力)の最高出力と400Nmの最大トルクを発揮する。新世代の直噴システムと最適化された排ガス再循環システムを採用し、従来のディーゼルエンジンと比較して燃費とCO2排出量を最大13%削減した。ユーロ6e排出基準に適合している。

8速オートマチックトランスミッションと組み合わせることで、0-100km/h加速は10.6秒、最高速度は185km/hを実現。市街地でも高速道路でもダイナミックな走りを楽しめる。

ザフィーラは全長4.98mの標準モデルと5.33mのザフィーラXLの両方で新型2.2リットルディーゼルエンジンを選択できる。オペルは完全電気自動車の『ザフィーラエレクトリック』も用意しており、顧客は自身のニーズに最適な駆動方式を選択できる。

ザフィーラは最大9人乗りが可能で、後部には4つの独立した対面シートをオプションで装備できる。両側のセンサー制御式電動スライドドアにより、2列目と3列目への乗降が容易だ。XL版では最大4900リットルの荷室容量を確保している。車高は約1.90mで、地下駐車場にも対応する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オペル（Opel）

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES