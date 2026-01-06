ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オペル『アストラ』改良新型は表情一新、EVは航続454kmに拡大…ブリュッセルモーターショー2026

オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型
  • オペル・アストラ 改良新型

オペルは、改良新型『アストラ』とワゴンの『アストラスポーツツアラー』を1月9日にベルギーで開幕するブリュッセルモーターショー2026で世界初公開すると発表した。

【画像】オペル・アストラ 改良新型

ドイツ・リュッセルスハイムで設計・開発・製造される改良新型は、よりシャープなデザインと先進技術、快適装備を採用している。

最大の特徴は、進化したオペルビザーに初めて常時点灯するオペルブリッツを採用したことだ。フロントデザインは最新の高性能コンセプトカー「コルサGSEビジョングランツーリスモ」から着想を得ている。照明付きのオペルコンパスも初採用され、より鋭く技術的で現代的な外観を実現した。新色のメタリック塗装「コントゥールホワイト」と「クローバーグリーン」も用意される。

コンパクトクラスで唯一となる照明技術も注目だ。オペルビザーの両側には、5万超の発光素子を持つアダプティブでグレアフリーのインテリラックスHDライトを搭載。最上位SUV『グランドランド』から採用された技術で、先行車や対向車をより速く正確に検知して照射範囲から除外する。ステアリング角度に応じて光の範囲をデジタル調整し、カーブ走行時にドライバーの視線を直感的に誘導。悪天候や霧のモードでは、濡れた路面による反射を検知して光の強度を調整する。

内装も大幅に進化した。エントリーモデルから、オペルが独自開発したインテリシートを標準装備する。ロードバイクのサドルデザインから着想を得た中央部の特殊な窪みが尾骨への圧力を軽減し、長距離ドライブでも快適性を保つ。上級仕様では、AGR認証を取得したマルチ調整可能シートを選択でき、リニューニット製カバーは100%リサイクル素材で作られている。

オペルの「グリーノベーション」アプローチに基づき、改良新型アストラの内装は100%リサイクル素材で構成される。シートカバー以外にも、多数の資源節約型素材と表面構造が採用されている。

電気自動車版の『アストラエレクトリック』は、58kWhバッテリーにより最大454kmの航続距離を実現。従来モデルより約34km延長された。さらに初めてV2L(ビークル・トゥ・ロード)機能を搭載し、電動自転車などの外部機器を充電できる。

実用性も高い。ハッチバックは後席を倒すと最大1339リットルの荷室容量を確保。アストラスポーツツアラーは最大1634リットルで、後席バックレストは40対20対40の比率で柔軟に折りたためる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オペル アストラ

ブリュッセルモーターショー

オペル（Opel）

ハッチバック

ステーションワゴン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES