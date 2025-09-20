ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オペル『アストラワゴン』にハイブリッド、1200km以上を無給油走行可能…IAAモビリティ2025

オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド（IAAモビリティ2025）
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド（IAAモビリティ2025）
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド（IAAモビリティ2025）
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド（IAAモビリティ2025）
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー・ハイブリッド
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー
  • オペル・アストラ・スポーツツアラー

オペルはIAAモビリティ2025に、コンパクトワゴン『アストラ スポーツツアラー』の「ハイブリッド」を出展した。

【画像】オペル・アストラ・スポーツツアラー

同車は実際の交通条件下で、1200km以上を無給油で走行する優れた燃費性能を実証している。

『アストラ スポーツツアラー ハイブリッド』は、システム出力107kW（145hp）、燃料タンク容量52Lの条件で長距離テストを実施。ライン・マイン地域の約106kmのルートを11周以上走行し、高速道路から田舎道、村の小道まで様々な道路条件で走行した結果、1200km以上を無給油で走破した。

平均燃費は4.3L/100kmを記録し、48Vハイブリッド技術により約345kmを純電動走行で実現。平均速度は日常運転に典型的な61km/hだった。

さらに、テレビ番組「VOX auto mobil」の編集チームが独立してテストを実施。ミュンヘンからジルト島まで1154kmを1回の給油で走行し、オペルの社内テストより平均17km/h速い速度で同様の性能を実証した。

現行アストラは、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド、48Vハイブリッド技術、高効率内燃エンジンなど、オペルのポートフォリオで最も多様なパワートレインを提供している。

『アストラ スポーツツアラー エレクトリック』は、0-100km/h加速9.3秒、最高速度170km/hの性能を持つ。WLTP基準で最大413kmの航続距離を実現し、100kW急速充電ステーションで約30分で80%まで充電可能だ。

積載性能も優秀で、後席使用時でも516Lの荷室容量を確保。後席を倒すと電気自動車で最大1553L、ハイブリッドや内燃エンジン車では最大1634Lまで拡大する。60cmの低い荷室開口部により、大型荷物の積み込みも容易だ。

快適性も充実しており、10方向調整可能なエルゴノミック アクティブスポーツシートには電動空気圧ランバーサポート、マッサージ機能、シート換気・加熱機能を装備。オプションの電動ガラスサンルーフや眩惑防止インテリラックス ピクセルライトなども用意される。

アストラ スポーツツアラーは、オペルの本社があるドイツ・リュッセルスハイムで設計・開発・製造されており、ビジネス車両としても家族・レジャー用途としても理想的な選択肢となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オペル アストラ

IAAモビリティ

オペル（Opel）

ステーションワゴン

ハイブリッドカー HV、HEV

燃費

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES