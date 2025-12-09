ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オペルの主力Cセグ『アストラ』、改良新型を予告…フロントデザイン刷新へ

オペル・アストラ 改良新型のティザー
  • オペル・アストラ 改良新型のティザー
  • オペル・アストラ 改良新型のティザー
  • オペル・アストラ 改良新型のティザー

オペルは、Cセグメントの主力車種『アストラ』の改良新型のティザー写真を公開した。

【画像】オペル・アストラ 改良新型のティザー

改良新型では、ブランドの特徴的なフロントデザイン「Vizor」を刷新。アストラの歴史上初めてブリッツエンブレムにイルミネーションを採用する。

新しいVizorデザインは、従来よりもスリムで精密な造形が特徴だ。発光するブリッツエンブレムは、SUVの『グランドランド』に続いてオペルで2番目の採用となる。また、高性能コンセプトカー「コルサGSEビジョングランツーリスモ」から着想を得た特徴的なライトストリップを備えた「オペルコンパス」も装備される。

オペルのフロリアン・ヒュットルCEOは「アストラは何十年もの間、オペルの特徴を体現してきた。感情と実用性、そして誰もが使える最高の技術を組み合わせたドイツのエンジニアリングだ。アストラはドイツ製そのもので、リュッセルスハイムで設計、開発、製造されている」とコメント。改良新型について「さらにシャープで精密なデザインハイライトと革新的な技術で顧客を喜ばせる」と述べた。

アストラは前身の『カデット』と合わせて約90年にわたりコンパクトクラスで成功を収めてきたベストセラーモデル。改良新型ではシャープな外観に加え、革新的な安全技術と快適性向上技術を搭載し、さらに現代的で魅力的、快適なモデルとなる。

なお、改良新型アストラの詳細とワールドプレミアに関する情報は近日中に発表される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オペル アストラ

オペル（Opel）

ハッチバック

ステーションワゴン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES