アルファロメオとアルカンターラ、ブリュッセルモーターショー2026でコラボ展示

アルファロメオ・ジュリア（ブリュッセルモーターショー2026）
  • アルファロメオ・ジュリア（ブリュッセルモーターショー2026）
  • ブースの壁面は「アルカンターラ・グレー」で統一（ブリュッセルモーターショー2026）
  • アルファロメオ・ジュニア（ブリュッセルモーターショー2026）
  • アルファロメオ・トナーレ（ブリュッセルモーターショー2026）

アルカンターラは、ベルギーで開催された「ブリュッセルモーターショー2026」において、長年のパートナーであるアルファロメオのブースに参画したと発表した。

両ブランドに共通する「スポーティネス」「デザイン」「メイド・イン・イタリー」という価値観を象徴する展示となった。

アルファロメオの展示エリアにおいて、アルカンターラはブランドの世界観を没入体験として実感できる空間を提供した。ブースの壁面は「アルカンターラ・グレー」で統一され、3つのパネルにはアルカンターラのブランドロゴ、アルファロメオを象徴する「ビショーネ(大蛇)」のエンブレム、「ボッテガフオリセリエ」のレーザー刻印が施された。

この空間の核となるのがドライビングシミュレーターだ。来場者は、アルカンターラが採用されたコックピットで、スポーツサルーン『ジュリア』の走りを疑似体験。アルカンターラの手触りや人間工学に基づいた快適性がアルファロメオのDNAの中核を成していることを体感できる特別なエリアとなった。

また、会場にはインテリアにアルカンターラを採用した『トナーレ』と『ジュニア』も展示された。多様なスポーティーネスに対応する汎用性に加え、快適性と耐久性も両立させることで、日常の移動空間を上質に演出した。

アルカンターラにとってクルマとは単なる移動手段ではなく、くつろぎの「居住空間」。スポーティなドライビングシーンだけでなく、日常のあらゆるシーンにおいて快適なドライブ体験を提供することを目指している。

アルカンターラは1972年に設立され、メイド・イン・イタリーの最高級マテリアルを提供している。独自の技術により生み出された他に類のない優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた画期的マテリアルで、ファッション、アクセサリー、自動車、インテリアデザインおよび室内装飾、家電など、さまざまな分野の一流ブランドに選ばれている。

2009年、アルカンターラ社はカーボン・ニュートラル認証を取得した。この目標は、生産活動から排出されるCO2を測定、削減、補償することで達成されている。

《森脇稔》

