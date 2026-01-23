ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「PEUGEOTの文字が光る!?」改良新型プジョー『408』の新デザイン＆LEDライトがSNSで話題に

プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型
  • プジョー『408』改良新型

プジョーは、ブリュッセルモーターショー2026において、改良新型『408』を世界初公開した。デザイン、機能に刷新がなされたが、それに対してSNS上では「結構顔変わった、好きかもしれん」「どんどん洗練されていくな」と話題になっている。

【画像】プジョー 408 改良新型

改良新型408の特徴は、新たに刷新されたフロントおよびリアの照明シグネチャーだ。フロントでは、象徴的な3本の爪をモチーフにした細いLEDストリップが斜めに配置され、ウインカーとしても機能する。これらは車幅いっぱいに広がるLEDラインで結ばれ、中央のイルミネーション付きバッジと一体化している。リアには、ブランド初となる発光するプジョーレタリングを採用し、グロスブラックの装飾とともに、車幅全体に広がるクリアレンズストリップに統合されている。

ヘッドライトはバンパー下部に配置され、超薄型モジュールにより、消灯時にはほぼ見えない設計とした。仕様に応じてフルLEDまたはマトリクスLED技術が採用されている。

プジョー『408』改良新型プジョー『408』改良新型

インテリアには、新しいデジタルインストルメントクラスターを標準装備し、上位仕様では3Dグラフィックス表示も選択可能である。新しいファブリック素材と、温かみのある流れるようなダッシュボードデザインが、心地よい室内空間を生み出す。5つのiトグルは、空調やナビなどを素早く操作できるカスタマイズ可能なショートカットとして機能し、8色から選べるアンビエントライティングが上質な雰囲気を演出する。

全高1.48mの低いプロポーションと高めの運転姿勢により、優れた視界とスポーティな走行性能を両立。広いトレッドによって高い路面グリップと安定したハンドリングを実現している。iコックピットはドライバー中心に設計され、コンパクトなステアリングや10インチディスプレイが直感的な操作性と運転の楽しさを高める。

プジョー『408』改良新型プジョー『408』改良新型

パワートレインはEVからハイブリッドまで幅広く展開される。EVの「E-408」は213psのモーターと58.2kWhバッテリーを搭載し、航続距離456kmを達成。プラグインハイブリッドは240psの高出力と85kmの電動航続距離を備え、ハイブリッド145は高効率と日常域での電動走行を両立する。改良新型408は、デザイン、快適性、電動化を高次元で融合したモデルといえる。

X（旧Twitter）では、「むちゃくちゃ格好良い」「これはかっこいい」「デザイン最高」「フレームレスグリルの先駆け」など、デザインに対して高評価の声が見られた。

また、「PEUGEOTエンブレム赤く光ってる」「PEUGEOTの文字が光る!?」「ヘッドライトは最近流行りの二段構成」「デイライトもグリルに溶け込む3本ラインで良い」などの意見が寄せられた。

プジョー『408』改良新型プジョー『408』改良新型
《鴛海千穂、大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 408

プジョー（Peugeot）

ブリュッセルモーターショー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハッチバック

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES