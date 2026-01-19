プジョー『408』改良新型は新LEDで表情変化、電動パワートレインも拡充…ブリュッセルモーターショー2026

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー『408』改良新型
プジョーは、ブリュッセルモーターショー2026において、改良新型『408』を世界初公開した。Cセグメントの上位に位置づけられる同モデルは、独特のファストバックデザインを特徴とし、電動化パワートレインのラインアップを拡充している。

改良新型408は、プジョーの世界的なモデルとして、フランスのミュルーズで生産される。その前衛的なデザインは世界中で高い評価を受けており、プジョーのフランス的な魅力と創造性を体現する存在となっている。

改良新型408の最大の特徴は、フロントとリアに採用された新しい照明シグネチャーだ。フロント部分では、プジョーの象徴的な3本の爪をモチーフにした細いLEDストリップが斜めに配置され、ウインカーとしても機能する。これらは車幅全体にわたるLEDラインで結ばれ、中央のイルミネーション付きバッジと一体化している。

リア部分では、プジョーのモデルとして初めて発光するプジョーレタリングを採用。グロスブラックの装飾に囲まれ、車幅全体に広がるクリアレンズストリップにシームレスに統合されている。両端には3本の斜めLED爪を配した新しいプレミアム照明シグネチャーが装備される。

ヘッドライトは、改良新型408の鋭い眼差しを妨げないよう、バンパー下部に配置された。超薄型の2つのモジュールで構成され、消灯時にはグロスブラックのインサート内にほぼ見えなくなる。アルーアおよびアルーアビジネス仕様ではプジョーフルLED技術を、GTおよびGTエクスクルーシブではプジョーマトリクスLED技術を採用している。

インテリアは、新しいデジタルインストルメントクラスターを標準装備。GTエクスクルーシブおよびGTのオプションとして、優れた視認性と運転の楽しさを高める新しい3Dグラフィックスを備えたデジタルクラスターが用意される。

シートとトリムには新しい洗練されたファブリックを採用し、ダッシュボードの温かく流れるようなデザインと組み合わせることで、特に心地よい雰囲気を創出している。

プジョーiコックピットの重要な要素として、5つのiトグルがカスタマイズ可能なタッチショートカットとして機能。お気に入りの空調設定、ナビゲーションの目的地、電話の連絡先、ラジオ局などに素早くアクセスできる。

8色のカスタマイズ可能なアンビエントライティングは、ダッシュボードからドアパネルまで広がり、個人の好みに合わせた柔らかく優雅な雰囲気を演出する。

改良新型408は、高めの運転ポジションと優れた視界を確保しながら、スポーティなプロファイルを実現。全高1.48mという低さが、卓越したダイナミックバランスをもたらしている。

ハンドリング性能は、広いトレッド(フロント1.59m、リア1.60m)によってさらに強化され、改良新型408に確かな路面グリップを与えている。

プジョーiコックピットは、運転の楽しさの重要な要素として、ドライバーを中心に設計されている。コンパクトなステアリングホイールは、改良新型408のダイナミックな感覚と俊敏性を高め、マルチメディアシステムや各種運転支援機能のコントロールを統合している。

10インチのデジタルインストルメントクラスターは、ドライバーの視線上に配置され、優れた視認性を実現。カスタマイズ可能なグラフィックスと、ナビゲーション、メディア、運転支援、エネルギーフローなど複数の表示モードを備える。中央の10インチタッチスクリーンは、やや低い位置でドライバー側に角度をつけて配置され、アクセスしやすくなっている。

改良新型408は、EVから複数のハイブリッドまで、幅広い電動化パワートレインを用意している。

EVのプジョー「E-408」は、213PS(157kW)の強力な電気モーターと343Nmの豊かなトルクを発揮する。ボディワークとアンダーボディの空力性能を徹底的に磨き上げ、低い空気抵抗係数(SCx:0.66)を実現。これにより電力消費量はわずか14.7kWh/100kmに抑えられている。

使用可能容量58.2kWhの高電圧NMCバッテリーと組み合わせることで、456km(WLTP複合サイクル)の航続距離を達成。オンボード充電器は最大120kWに対応し、バッテリーの20%から80%までの充電を約30分で完了できる。

プラグインハイブリッドのプジョー「408プラグインハイブリッド240 e-DCS7」は、180PS(132kW)のガソリンエンジンと92kWの電気モーターを組み合わせ、7速デュアルクラッチe-DCS7ギアボックスと組み合わせている。

100%電気モードでの都市部航続距離は85kmで、日常の移動に最適。合計240PS(177kW)の出力により、長距離走行でも性能と汎用性を発揮する。14.6kWhのリチウムイオンバッテリーは、7.4kW(32A)のウォールボックスとオプションの7.4kW単相オンボード充電器を使用して、2時間5分でフル充電できる。

ハイブリッドのプジョー「408ハイブリッド145 e-DCS6」は、145PS(107kW)のガソリンエンジンと6速デュアルクラッチ電動オートマチックギアボックスを組み合わせている。バッテリーは走行中に自動的に充電され、ダイナミックな加速のための追加トルクを提供しながら、効率的な燃料消費(5.0リットル/100km WLTP複合サイクル)を維持する。都市部では、100%電気ゼロエミッションモードで走行時間の最大50%を走行できる。

《森脇稔》

