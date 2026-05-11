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BMWやロータス、ALCANTARA素材を内装に…北京モーターショー2026

・ALCANTARAが北京モーターショー2026でグローバル企業や中国ブランドとのコラボを披露した

・シャオミ、紅旗（ホンチー）、ZEEKR、Lynk＆Co、BMW、ロータスなどの車内に採用された

・新型VTOL（垂直離着陸機）InflyncのキャビンにもALCANTARAが使われた

「シャオミ ビジョン グランツーリスモ」
  • 「シャオミ ビジョン グランツーリスモ」
  • シャオミ「SU7 Ultra」
  • シャオミ「SU7 Ultra」
  • シャオミ「SU7 Ultra」
  • Lynk＆Co「03+ TCR」
  • Lynk＆Co「03+ TCR」
  • Lynk＆Co「03+」
  • Lynk＆Co「Time to Shine」

北京モーターショー2026において、メイド・イン・イタリーのマテリアルブランドALCANTARA（アルカンターラ）が、世界の自動車関連ブランドとのコラボレーションを披露した。

【画像全22枚】

ALCANTARAは、「Leading the Era Intelligent Future」をテーマに、電動化や知能化、低炭素モビリティに向けた内装ソリューションを提案した。

会場は2会場で計38万平方m。シャオミ、紅旗（ホンチー）、ZEEKR、Lynk＆Co、BMW、ロータス、スマート、レクサスなどの車両やコンセプトカーに加え、VTOL（垂直離着陸機）ブランドInflyncのキャビンにも採用された。

シャオミではコンセプトスーパーカー「シャオミ ビジョン グランツーリスモ」やEV「SU7」「YU7」、フラッグシップの「SU7 Ultra」などを展示し、シート接触面やステアリングホイールのグリップエリア、インストルメントパネルの継ぎ目、インナードアパネルなどに最大5平方mのALCANTARAが使われている。

Lynk＆Coは創業10周年のブースで「Urban Eco-Complex（都市型エコ・コンプレックス）」を掲げ、初のGTコンセプトスポーツカー「Time to Shine」の世界初公開などを紹介した。「Lynk＆Co 03＋」などでは、シート、ステアリング、ドアパネルにALCANTARAが広く使用される。

ZEEKRは「009」「9X」「8X」のラインナップを示し、高性能SUV「8X」の「耀影」エディションで一体型スポーツシートにALCANTARAを採用した。

紅旗（ホンチー）では「ゴールデンサンフラワー（金葵花）」のシリーズで、無形文化遺産の技と文化的象徴を現代の意匠と結びつける。モデル「国耀（Guoyao）」のビスポークエディションでは、天馬モチーフの刺繍や星空のヘッドライナーとALCANTARAのテクスチャーが重なる空間を打ち出した。

BMWでは改良新型『7シリーズ』や、そのEV版の『i7』を公開し、ヘッドレストやヘッドライナー、サンバイザーにALCANTARAを採用した。ロータスのプラグインハイブリッド仕様「フォーミー（For Me）」の内装でも展開した。

都市型航空交通の商業化が進む中、VTOLブランドInflyncの「INFLYNC L600 Pioneer 」のキャビンにもALCANTARAが採用された。シートやヘッドライナーからラゲッジルームまで、ブルーとホワイトのトーンで統一された空間を演出している。

《森脇稔》

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