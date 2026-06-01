BMW 2シリーズ アクティブ ツアラー、「オリジナル」追加…48Vハイブリッド搭載で498万円

ビー・エム・ダブリューは、BMW『2シリーズ アクティブ ツアラー』のラインアップに、新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加し、全国のBMW正規ディーラーにおいて販売を開始した。

【画像】BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

価格は498万円。納車は6月以降を予定している。

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

新モデル「オリジナル」は、BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド、ナビゲーション・システム、先進安全機能ドライビング・アシスト、デジタル・キー・プラス、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントなどを装備しつつ、標準装備品を厳選することで、魅力ある価格を実現したモデルである。

デジタル・キー・プラスは、スマートフォンなどの登録したデジタル・キーを身につけているだけで、エンジンの始動まで行える機能だ。

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドは、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込むことで、よりダイレクトにエンジンをアシストする仕組みだ。発進や加速時の燃料消費を抑えながら、スムーズな走行を両立する。

また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する追加駆動力としても機能する。さらに、大出力のモーターがスターターとして機能するため、エンジン再スタート時の振動が抑えられ、快適で上質なドライブ体験に貢献する。