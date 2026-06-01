ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラー、「オリジナル」追加…48Vハイブリッド搭載で498万円

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」
  • BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

ビー・エム・ダブリューは、BMW『2シリーズ アクティブ ツアラー』のラインアップに、新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加し、全国のBMW正規ディーラーにおいて販売を開始した。

【画像】BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

価格は498万円。納車は6月以降を予定している。

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

新モデル「オリジナル」は、BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド、ナビゲーション・システム、先進安全機能ドライビング・アシスト、デジタル・キー・プラス、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントなどを装備しつつ、標準装備品を厳選することで、魅力ある価格を実現したモデルである。

デジタル・キー・プラスは、スマートフォンなどの登録したデジタル・キーを身につけているだけで、エンジンの始動まで行える機能だ。

BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの「オリジナル」

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドは、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込むことで、よりダイレクトにエンジンをアシストする仕組みだ。発進や加速時の燃料消費を抑えながら、スムーズな走行を両立する。

また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する追加駆動力としても機能する。さらに、大出力のモーターがスターターとして機能するため、エンジン再スタート時の振動が抑えられ、快適で上質なドライブ体験に貢献する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW 2シリーズ

BMW

ハイブリッドカー HV、HEV

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews