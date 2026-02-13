ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自動車業界のプロが選ぶ『いいクルマアワード2026』、グランプリはトヨタ・アルファードに！

自動車業界のプロが選ぶ『いいクルマアワード2026』、グランプリにアルファード…リスペクトにGT-R、イノーベーションはbZ4Xが受賞
自動車業界に携わるプロたちの視点で “いいクルマ” を選ぶ『いいクルマアワード2026』の表彰式が、東京ビッグサイトで2月12日から開幕した「第23回国際オートアフターマーケットEXPO2026」（IAAE2026）の懇親会の中で行われた。

「いいクルマアワード」は、オートアフターマーケット連絡協議会が主催。自動車製造（メーカー）の視点ではなく、整備や修理、鈑金塗装、用品部品販売、中古車の販売および買取、ロードサービス、ガソリンスタンド、カーディテイリング、保険などに従事している自動車業界のプロを対象に “いいクルマ” を選び表彰するもの。書店員が選ぶ「本屋大賞」のクルマ版を作ろうと2017年に創設された同アワードも今年で節目の10回目を迎えた。


アワードは「コスパ部門」「トラブルレス部門」「リセールバリュー部門」「EV部門」の4部門で構成、インターネット上のアンケート投票を基に選考委員会による選考が行われ、「グランプリ」「リスペクト」「イノベーション」各賞が表彰された。なおこれまで8年連続で「大賞」を受賞していたトヨタ・プリウスはその功績が讃えられ、今回から殿堂入りとなっている。


グランプリに選ばれたトヨタ・アルファードは、特に「動くラウンジ」と称される圧倒的な室内空間の快適性、整備の現場が認める高い信頼性、中古車市場における驚異的なリセールバリューなど、従来の"自動車"の常識を越える高級車像を作り上げた卓越した価値が高く評価された。


リスペクトに選出された日産GT-R（R35型）は、JDM文化を引き継ぐアイコンとしての役割を2025年まで18年間にわたり堂々と担い、新車購入はできなくなるものの、アフターマーケットで輝き続けるそのカリスマ性を疑う者はおらず、いつか復活するその名を信じて、これまでの功績に多くの尊敬が集められた。


イノベーションに選出されたトヨタ・bZ4Xは、イノベーティブなクルマとして期待と共に誕生してから3年半、突然の改良型の登場がセンセーショナルで、国際的な競争力が疑問視される次世代車においても、追いつき、追い越す加速力を証明したことが評価された。


表彰式には、トヨタ自動車株式会社 CV Company CV統括部 製品企画ZH チーフエンジニアの菅間隆博氏、日産自動車株式会社 日本マーケティング本部 チーフマーケティングマネージャーオフィス チーフマーケティングマネージャー クロスカーライン セダン&スペシャリティの和田洋佑氏、トヨタ自動車株式会社 Mid-size Vehicle Company MS統括部 製品企画 ZZ 主査の城隼人氏がそれぞれ出席した。

表彰式に登壇したトヨタ自動車株式会社 CV Company CV統括部 製品企画ZH チーフエンジニアの菅間隆博氏（画像中央）、日産自動車株式会社 日本マーケティング本部 チーフマーケティングマネージャーオフィス チーフマーケティングマネージャー クロスカーライン セダン&スペシャリティの和田洋佑氏（画像左）、トヨタ自動車株式会社 Mid-size Vehicle Company MS統括部 製品企画 ZZ 主査の城隼人氏（画像右）

グランプリに選ばれたトヨタ自動車の菅間隆博氏には、いいクルマアワードの三浦和也選考委員長からトロフィーと表彰状が授与された。リスペクトのプレゼンターは、同アワードを主催するオートアフターマーケット連絡協議会の中村秀隆理事（中村オートパーツ株式会社代表取締役社長）が務め、イノベーションのプレゼンターはオートアフターマーケット連絡協議会の深澤広司理事（有限会社目黒ライニング商会代表取締役）が務めた。

選考委員長を務めた三浦和也氏は、いいクルマアワードが10回目を迎えるにあたり「これまでの『大賞』『特別賞』『EV賞』を改め、新たに『グランプリ』『リスペクト』『イノベーション』の3つを制定しました 。この背景には、価値観の多様化があります。これまでは価格価値・故障の少なさ・リセールバリューの合計得票数で選出してきましたが、その結果、トヨタ・プリウスが8年連続で受賞するという『殿堂入り』に近い状態が続いていました。プリウスの素晴らしさは認めつつも、もっとクルマの価値の“多様性”を反映したいと考えたのが今回の改革の理由です」とアワードをリニューアルした背景と総評を述べた。


《カーケアプラス編集部》

