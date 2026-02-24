ゴムや樹脂の汚れにも！呉工業、外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」を発売

呉工業から外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」が新発売。200ml入りパッケージで販売され、価格はオープン。

【画像】外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」使用イメージ

同製品は、塗装面やプラスチック、金属、メッキだけでなく、一般的なクリーナーでは対応できないゴムや未塗装樹脂の汚れも除去でき、あきらめていた虹色汚れや水アカを強力に落とすことができる。

ワックスやコート剤などの油分が劣化してぎらついている虹色汚れに対し、高浸透洗浄成分が素早く浸透して浮き上がらせ、ピーリングパウダーが細部の汚れまで剥がす相乗効果を発揮する。これにより、通常の洗車では落とせなかった頑固な汚れを除去する。

呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」

さらに、一般的なクリーナーでは落とせないゴムや未塗装樹脂パーツの汚れにも対応。高い洗浄力と素材への安全性を両立させており、素材を傷めたり白残りしたりせずに汚れを落とすことができる。塗装面やプラスチック、メッキパーツの微細なキズを消し、表面を整える効果もある。

使用方法も簡単で、ボディが濡れていても使用可能だ。ワックスやコーティング前の下地処理としても活用できる。内容量200mlで、普通車約7台分に使用できる。全ボディカラーに対応しており、幅広い車種で利用できる。

同社のルックスシリーズは、用途に応じた複数の製品を展開しているが、今回の「ワンダークリーン」は特に頑固な汚れに特化した製品として位置づけられている。洗車後の仕上がりに満足できなかったユーザーや、ゴム・未塗装樹脂パーツの汚れに悩んでいたユーザーにとって、新たな選択肢となりそうだ。