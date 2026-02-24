ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ゴムや樹脂の汚れにも！呉工業、外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」を発売

呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」
  • 呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」
  • 呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」
  • 呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」
  • 呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」
  • 呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」

呉工業から外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」が新発売。200ml入りパッケージで販売され、価格はオープン。

【画像】外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」使用イメージ

同製品は、塗装面やプラスチック、金属、メッキだけでなく、一般的なクリーナーでは対応できないゴムや未塗装樹脂の汚れも除去でき、あきらめていた虹色汚れや水アカを強力に落とすことができる。

ワックスやコート剤などの油分が劣化してぎらついている虹色汚れに対し、高浸透洗浄成分が素早く浸透して浮き上がらせ、ピーリングパウダーが細部の汚れまで剥がす相乗効果を発揮する。これにより、通常の洗車では落とせなかった頑固な汚れを除去する。

呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」呉工業の外装用マルチクレンジング剤「ルックス ワンダークリーン」

さらに、一般的なクリーナーでは落とせないゴムや未塗装樹脂パーツの汚れにも対応。高い洗浄力と素材への安全性を両立させており、素材を傷めたり白残りしたりせずに汚れを落とすことができる。塗装面やプラスチック、メッキパーツの微細なキズを消し、表面を整える効果もある。

使用方法も簡単で、ボディが濡れていても使用可能だ。ワックスやコーティング前の下地処理としても活用できる。内容量200mlで、普通車約7台分に使用できる。全ボディカラーに対応しており、幅広い車種で利用できる。

同社のルックスシリーズは、用途に応じた複数の製品を展開しているが、今回の「ワンダークリーン」は特に頑固な汚れに特化した製品として位置づけられている。洗車後の仕上がりに満足できなかったユーザーや、ゴム・未塗装樹脂パーツの汚れに悩んでいたユーザーにとって、新たな選択肢となりそうだ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

洗車

カーケア

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES