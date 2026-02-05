自宅洗車派も見直したい！ 高圧洗浄機と純水で変わるコイン洗車場での仕上がり～Weeklyメンテナンス～

コイン洗車場は自宅で洗えない人だけの場所ではない。高圧洗浄機や純水で時短と仕上がりを両立でき、週末ドライブ前後の洗車がラクになる。

次の週末にドライブを計画しているなら、お出かけ前に愛車を徹底的にきれいにしておきたいものだろう。そんなときに多くのユーザーが利用するのがコイン洗車場だ。十分なスペースがあり専用の洗車関連機器が揃う便利さもあって魅力は大きい。じっくり時間をかけて洗車するのはもちろん、ドライブから帰った際に走行中に付着した汚れをさっと洗い流すのにも向いている。近年は24時間営業のコイン洗車場もあるので、どんな時間に帰着してもクルマを洗っておきたいというニーズにも合致する。

◆コイン洗車場の基本設備と使い方

コイン洗車場の施設には大きく分けて2つのエリアがある。高圧洗浄機が設置されている洗車ブースと、洗ったクルマを拭き上げるスペースだ。この2つが揃っていることでスピーディに効率よく洗車できるのがありがたい。高圧洗浄機で洗車して拭き上げスペースに移動したら、水滴の拭き取りやコーティング、車内清掃まで進められる。隅々まで仕上げたい人にも使いやすい。

◆高圧洗浄機が効く理由

さらに機器類の装備が充実しているのもコイン洗車場の魅力だ。中でも高圧洗浄機は自宅洗車では得にくい洗浄力を発揮する。高圧洗浄機はノズルから高圧の水流を噴出する機器で、軽い汚れならスポンジでゴシゴシこすらなくても水流で洗い流しやすい。

自宅の水道＋シャワーホースの水圧とは段違いで、水だけでも十分な洗浄力を得やすいのが強みだ。ボディや足回りはもちろん、手が届きにくいルーフ中央にも水流を当てやすい。さらに雪道で汚れたり融雪剤が付着した下回りを強い水流で洗い流せるのもメリットになる。

一方で強い水圧には注意も必要だ。至近距離で当て続けると、劣化したシール類やデカール、飛び石キズ周辺などに負担がかかる場合がある。ノズルは近づけすぎず、一定距離を保って当てるのが基本だ。

◆メニュー選びで失敗しないコツ

洗車の手順に合わせたメニューが用意されているのもコイン洗車場の特徴だ。シャンプーやワックスは自分が気に入ったものを使いたいなら水洗いのみのシンプルなコースが合う。特にこだわりがないなら「水→洗剤→休止（シャンプー作業）→水」や「水→洗剤→休止→水→液体ワックス」といった手順に沿ったメニューも選べる（内容は施設ごとに異なる）。流れに沿って作業すれば、基本的な洗車からワックスまでその場で完結しやすいので手軽でムダが少ない。

比較のポイントを整理すると次の通りだ。

・自宅洗車：コストを抑えやすいが、水圧とスペースに限界がある

・コイン洗車場：時短と洗浄力が強みだが、混雑や費用が発生しやすい

・水道水：拭き取り不足で白いシミが出ることがある

・純水：ミネラル分が少なく、拭き取り負担を減らしやすい

◆純水や個別ブースなど最新設備

近年はコイン洗車場の高機能化も進んでいる。代表例が純水を利用できる施設だ。一般的な水道水で洗車すると、拭き取りが不十分なときに水道水に含まれるミネラル分がボディに残り、白いシミ状になることがある。対して純水はこれが起きにくく、仕上がりの精度が上がる点が評価されている。洗車後の見栄えを重視するユーザーに、純水対応のコイン洗車場が注目されるのはこのためだ。

施設自体の進化もある。たとえば有料の個別ブースを設けている施設では、時間貸しで洗車ブース（天井付き、パーテーション区切りなど）を占有できるのが特徴だ。純水が使えたり温水対応であったり、洗車後にボディの水滴を吹き飛ばすブロワーを装備していたりと、ハイグレードな機器が揃っているケースもある。さらに大型施設の中にはスタッフが常駐し、洗車のアドバイスをしてくれるところもある。洗車ケミカルの選び方や使い方をプロから学べる機会にもなるので、活用してみるといいだろう。

また先にも触れたように24時間利用できる施設もある。自宅では夜間の洗車が難しいことも多いが、コイン洗車場なら時間を選びやすい。夜間にドライブから戻った直後や早朝の出発前など、生活リズムに合わせて洗車しやすいのは便利だ。

◆デメリットと対策

コイン洗車場は便利な反面、弱点もある。混雑時は待ち時間が発生し、拭き上げスペースの確保が難しい場合もある。対策としては、空いている時間帯を狙う、作業手順を事前に決めて滞在時間を短くする、拭き上げ用のクロスを複数枚用意して手数を減らすといった工夫が効く。また、周囲に人や車がいる環境では水の飛散や音への配慮も必要だ。譲り合いとマナーを守ることで、気持ちよく利用できる。

◆目的に合う洗車場を選べば満足度が上がる

高機能で使い勝手のいいコイン洗車場は、愛車を良いコンディションに保つうえで頼れる存在だ。自宅近辺で目的に合った設備を備える施設を見つけておけば、洗車の快適性と仕上がりの両方をレベルアップしやすい。自分の洗車スタイルに合うコイン洗車場を一度見直してみるのもおすすめだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。