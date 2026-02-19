ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

折れた樹脂ツメは直せる！ DIYで効く補修剤と復活のコツ～Weeklyメンテナンス～

  折れた樹脂ツメは直せる！ DIYで効く補修剤と復活のコツ～Weeklyメンテナンス～

樹脂クリップやツメを折っても、原因を切り分ければ落ち着いて直せる。この記事では破損箇所の見極め方と補修の選び方、強度を落とさないコツを解説する。

◆樹脂ツメが増えた理由と折れやすいポイント

クルマの各部を固定するパーツとして樹脂のツメが用いられることが増えている。内装なども以前のようにビスを使った固定は減り、樹脂のツメをパーツの端部に取り付けて差し込んで固定するケースが非常に多い。ダッシュパネルのパーツなどでも、取り外してみるとネジはゼロで、すべて樹脂のツメだけで固定されている例もある。

ただし樹脂のツメは便利な一方、強い力を加えたりこじったりすると簡単に折れてしまう。ツメが折れると固定ポイントがなくなり、パーツの固定が不安定になる。場合によっては元通りに取り付けられないこともある。

こうしたツメの破損は、内外装にアフターパーツを取り付けたり、オーディオの取り付けをDIYで繰り返したりするユーザーなら経験があるはずだ。折れた瞬間は焦りがちだが、多くの場合は復帰できるので落ち着いて対処したい。

◆まずはクリップ交換で直るか確認

固定にクリップが使われている場合、破損するのはクリップ側であることが多い。つまりクリップを支持しているパーツ側が折れていなければ、クリップ交換で原状復帰できる。

メーカーによっては、取り外したクリップを再利用せず交換指定としている場合もある。脱着時に折れることを想定し、毎回交換する前提のケースもあるということだ。カー用品店では、さまざまなサイズと形状のクリップ、プラスチックファスナー、プッシュリベットなどが販売されている。折れたパーツを持参し、同サイズ・同形状のものを選べば元通りに固定できる。

比較の軸は次の3点だ。

・形状（頭の形、脚の広がり方）
・寸法（穴径、首下長さ）
・固定箇所（内装、バンパー、アンダーカバーなど）

◆接着剤より樹脂補修剤が向くケース

一方で、パーツにツメが一体成形されていて交換できない構造もある。このツメが折れると厄介だ。プラスチックや各種樹脂を接着する接着剤はあるものの、ツメは強い力を受ける部分なので、接着だけでは強度が不安になりやすい。せっかく接着しても、部品を取り付ける際に押し込んで再び折れることもある。

そこで注目したいのが、アクリル樹脂を用いた樹脂の補修剤だ。ホームセンターやカー用品店で見かけることも多く、製品名としてはプラリペアなどが知られている。こうした補修剤なら、割れた樹脂パーツの補修が可能になる。クルマで用いることが多いABSやAES、アクリル樹脂、塩ビなど、幅広い樹脂に使える製品もある。強度も確保しやすく、折れたツメの機能を復活させられる可能性が高い。

◆補修の手順と失敗しないコツ

樹脂補修剤の特徴は、接着剤のように割れた面を貼り合わせるのではなく、液体とパウダー状の樹脂を器具で混ぜ、破損部に流し込んで新たに造形できる点にある。接着は接合面の強度に依存するが、補修剤なら周囲へ樹脂を付加して盛れるため、元のパーツと一体化させながら強度を高めやすい。いわば「樹脂を足して作り直す」感覚だ。

作業の流れはシンプルだが、強度を出すにはコツがある。

・破損部の脱脂を丁寧に行う（密着の基本）
・付け足す樹脂の厚みを確保する（薄いと折れやすい）
・力がかかる方向に対して、盛り形状を広げる（応力を逃がす）
・硬化後に必要なら成形し、干渉しない形に整える

◆デメリットと安全に使う注意点

便利な反面、弱点もある。

・作業に慣れないと形が出しにくい → まずは目立たない場所や予備クリップで練習
・盛り過ぎると干渉して組み付けにくい → 仮合わせして削り代を見込む
・樹脂の種類によっては相性が出る → 対応素材と使用条件を事前に確認

また、固定の不安が残る場所（エアバッグ周辺の内装、シートベルト近傍、走行風や振動が強い外装部など）は、無理に補修で済ませない判断も重要だ。安全性に関わる部位は新品交換を優先したい。

◆常備しておくとDIYが捗る

DIY好きの読者なら、万が一の補修アイテムとして樹脂補修剤を常備しておくと安心だ。補修手段があるだけで、パーツ脱着を含む作業に踏み切りやすくなり、作業性も上がる。割れたまま放置している箇所があるなら、樹脂補修剤を用意して今週末に補修へ取りかかってみよう。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もライティング中心に活動中。

《土田康弘》

