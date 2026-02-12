ヘッドライトの黄ばみで損してない？ 週末DIYで透明感を取り戻す手順と注意点～Weeklyメンテナンス～

ヘッドライトの黄ばみやくすみは見た目だけでなく夜間の視界や車検にも影響する。原因は紫外線と表面コートの劣化だ。市販キットで磨きと再コートを行うDIY手順と注意点をまとめる。

クルマの外観を美しく見せるにはいくつかのポイントがある。ボディをピカピカに磨き上げていても部分的な汚れや劣化がクルマ全体をぼやけさせてしまう。その代表的なものがヘッドライトの黄ばみ・くすみだ。洗車してワックス仕上げしてもクルマ全体のイメージがぼんやりして新車時のようなきりっと引き締まった印象にならないと感じたらヘッドライトの劣化を疑ってみよう。ヘッドライトの劣化は見た目だけではなく照射光の透過率が下がると車検にも影響するため早めの対処が必要だ。

◆ヘッドライトが黄ばむ原因は紫外線とコーティング劣化

ヘッドライトが黄ばんだりくすんだりする理由はレンズ面に樹脂素材（ポリカーボネート）を使っているからだ。ヘッドライトのレンズは高い透明度と強度、軽量を併せ持つため樹脂が採用されるが、それが劣化を引き起こす原因にもなる。

ひとつは紫外線による劣化で日光にさらされると樹脂が変質して黄ばみが発生する。さらに表面のコーティングが少しずつ剥がれることでも黄ばみやくすみが進む。走行中の飛び石などで表面に小さなキズができ、その微細なキズに汚れが堆積してくすみの原因になることも多い。樹脂製ヘッドライトは過酷な環境に置かれるパーツだからこそ定期的なメンテナンスが効く。

◆DIYで直す判断基準とアイテム選び

判断の目安はヘッドライトのレンズに透明感がなくなったと感じたときだ。オーナーが違和感を覚えた段階でDIYリフレッシュを検討していい。カー用品店にはヘッドライト用のリペアアイテムが数多く販売されている。専用品を選べばDIYでも比較的安全に作業しやすい。

基本的なヘッドライトリペアは大きく2工程に分かれる。ひとつは劣化した表面や古いコーティングを除去する作業、もうひとつはきれいになった表面をコーティングして再劣化を抑える作業だ。アイテムは主に次のタイプがある。

【2ステップ型（クリーナー＋コーティング）】：下地づくりと保護を分けて行えるため仕上がりが安定しやすい

【オールインワン型（1液性）】：工程が少なく手軽だが下地が不十分だとムラが残りやすい

◆研磨とクリーニングは仕上がりを左右する

ここではクリーニングとコーティングの2ステップ作業を例にポイントを紹介する。まずは劣化した表面をクリーニングする。軽度の劣化なら研磨剤入りクリーナーや汚れを溶かして落とすタイプをクロスで磨けば改善しやすい。劣化が進んでクリーナーで落ちない場合はコンパウンドで磨く。さらに重度なら研磨用の耐水ペーパーを使う選択肢もある（ヘッドライト対応の番手セットが便利）。

リペアで最も重要なのはこの下地づくりだ。手抜きのないようにピカピカでクリアな状態まで整えておきたい。クリーナーで磨くとクロスが茶色く変色することがあるが、それは劣化した表面層が落ちているサインだ。下地が整うほどくすんだヘッドライトが徐々にクリアになり、見た目の印象が大きく変わる。

◆デメリットと対策は再劣化とムラ防止

ただし研磨してきれいになった段階で完成ではない。研磨後のヘッドライトはコーティングが剥がれた無防備な状態になりやすく、そのままだと再び劣化してくすみが戻る。そこで樹脂の劣化を抑えるためにコーティングを施す。専用アイテムに含まれるコーティング剤を使うのが手軽で安心だろう。塗布前に脱脂が必要な製品もある。

DIYの弱点はムラと再劣化だ。対策として作業前に周囲をマスキングし、直射日光や強風を避け、説明書どおりの乾燥時間を守る。耐水ペーパーを使う場合は番手を飛ばさず、力を入れすぎないことが失敗防止になる。黄ばみが深い、ヒビ割れがある、内部の曇りが疑われる場合はDIYでは改善しにくいので、専門店施工やヘッドライト交換も比較に入れると判断が早い。

◆効果は大きいが持続は一年が目安

ヘッドライトのリペアは比較的簡単でありながらリフレッシュした際の効果が大きく満足感も高い。ただしヘッドライトは常に劣化が進むため効果の持続は目安として1年程度と考えておきたい。定期的にリペアし透明感をキープすることで外観の若返りだけでなく夜間の見やすさにもつながる。

駐車場で愛車を外から見たときにふと気づくヘッドライトの黄ばみ・くすみ。そのまま放置せず次の休日に復活DIYを試してみよう。専用ケミカルが揃っているため作業のハードルは比較的低い。手順と注意点を押さえてクルマの印象を一気にリフレッシュさせたい。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけカーオーディオ雑誌の編集長も担当。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。