『ジムニー』や『アルファード』向け新作ホイール、ギャルソンが関西初公開へ…大阪オートメッセ2026

カクタスコーポレーション ギャルソン事業部は、2月13日から15日まで開催される「大阪オートメッセ2026」に、新作ホイールや最新カーケア製品を展示すると発表した。

【画像全3枚】

東京オートサロン2026で公開した新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド/ジムニーシエラ専用)」および「GLANCLAW(22inch)」を、関西エリアで初披露する。会場では、Varlonを装着した『ジムニーノマド』、GLANCLAWを装着した『アルファード』のデモカーを展示し、実車ならではの迫力あるスタイリングやディテールを間近で見ることができる。

D.A.Dプレミアムカーケアシリーズからは、新作5アイテムを公開する。プレミアム グラフェン タイヤワックス(3795円)、プレミアム インテリアクレンジング(2530円)、プレミアム インテリア コーティング(2750円)、プレミアム ディスプレイ&パネルコーティング(2530円)、プレミアム ブラシ タイヤ用(3080円)をラインナップ。タイヤワックス、クレンジング、2種のコーティングには「D.A.Dホワイトムスクフレグランス」を採用し、上質で心地よい使用体験を実現する。

人気の「モノグラムレザー オーシャンブルー」コレクションからは、新たに5アイテムを追加発表する。グランドシートクッション SSモデル(6600円)、シートベルトパッドII SSモデル(6050円)、アシストグリップカバー SSモデル(4180円)、ラウンジトレー SSモデル(4180円)、レザーシフトノブカバー SSモデル(4510円)を展開。深みのあるオーシャンブルーの質感とモノグラムデザインが、車内コーディネートの幅をさらに広げる。

ジムニー/シエラ/ノマド専用クリスタルアイテムも公開する。クリスタル A/Cコントローラー(10450円)、クリスタル A/Cリング(10450円)、ラグジュアリー ステアリングブローチ(10450円)、クリスタル シフトノブカバー(8800円)、クリスタル インナーハンドル(13200円)をラインナップする。

大阪オートメッセ2026は、インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102)にて、2月13日から15日まで開催される。営業時間は9時から18時までだ。