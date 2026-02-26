モデリスタ、新型トヨタ『bZ4Xツーリング』用カスタマイズアイテム発売、快適性・利便性・セキュリティ性をアップ！

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型トヨタ『bZ4Xツーリング』の発表に合わせて、モデリスタブランドのカスタマイズ用品4点を発売すると発表した。快適性・利便性・セキュリティ性を高める専用アイテムを揃えている。

【画像】新型トヨタ『bZ4Xツーリング』用カスタマイズアイテム

今回発売されるのは、紫外線と赤外線を大幅にカットするIRカットフィルム、ドアの小傷を防ぐドアハンドルプロテクター、車内整理に便利なスマートクッショントート、ナンバープレート盗難を抑止するセキュリティ付ナンバープレートボルトの4点だ。

IRカットフィルムは、bZ4Xツーリング専用設計で紫外線と赤外線をカットする機能を持つ。夏場の車内温度上昇を抑え、肌のジリジリ感を軽減する効果がある。プライバシー保護やガラス飛散防止効果も備えており、税込み価格は2万7500円となっている。

ドアハンドルプロテクター（ホワイト）

ドアハンドルプロテクターは、ドア開閉時に付きやすい爪やカギによる小傷からボディを守るアイテムだ。ホワイト、ブラック、シルバーの3色を用意し、ボディカラーや好みに合わせて選べる。1台分が税込み価格6600円、1セット2枚入りが3300円で展開される。

スマートクッショントートは、デニム調デザインで上質感を演出する製品だ。クッションとトートバッグの2WAY仕様となっており、車内だけでなく日常生活でも活用できる。税込み価格は9900円に設定されている。

スマートクッショントート

セキュリティ付ナンバープレートボルトは、ナンバープレートの盗難を防止する専用ボルトで、税込み価格は6050円。