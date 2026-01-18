「近未来感がかっこよすぎ」モデリスタが仕上げた新型レクサス『ES』、SNSで高評価のポイントは？

「モデリスタ」ブランドを展開するトヨタカスタマイジング&ディベロップメントは「東京オートサロン2026」で、新型レクサス『ES』のカスタマイズコンセプト『ES MODELLISTA PROTOTYPE』を初公開した。SNSでは、「これはカッコイイ」「近未来感が強くてかっこよかった」「ささりまくり！」など、注目を集めている。

【画像】レクサス ES MODELLISTA PROTOTYPE

このモデルは、2026年春頃に発売が予定されているレクサス『ES』新型に、開発中のモデリスタ用品を装着したプロトタイプだ。

装着される用品は、モデリスタの新しいデザインフィロソフィー「GEOMETRICAL organic（ジオメトリカル オーガニック）」を体現した初の市販モデルとなる予定だ。

レクサスES モデリスタ プロトタイプ（東京オートサロン2026）

フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートの各パーツにブラックのラインを通すことで伸びやかなフォルムを表現。その下部をボディ色とすることで、低重心で重厚感あるたたずまいを演出している。

サイドスカートには、ほのかな光が特徴的なイルミネーションを設定。グリーンからブルーへのグラデーションからなる間接照明が情緒的な印象をもたらす。

その他、ブラックとマットガンメタリックを組み合わせたツートーンサイドモールや、マットガンメタリックのミラーカバー、21インチ鍛造アルミホイールを設定する予定だ。

レクサスES モデリスタ プロトタイプ（東京オートサロン2026）

X（旧Twitter）では、「近未来感がかっこよすぎた」「ささりまくり！たまらん」「カッコよすぎる」「実物思ったよりカッコ良かった」「控えめながら上品なエアロ」など、高評価の声が集まっている。

また、「マジでデカかった」「デケェ！」など、想像以上のサイズ感に驚きの声も見られた。