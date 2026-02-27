ボルボの最上位SUV『XC90』、初のブラックテーマ「Black Edition」を70台限定発売…1329万円

ボルボ・カー・ジャパンは、最上位SUV『XC90』の特別限定車「XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition」を70台限定で発売した。価格は1329万円だ。

ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition

Black Editionは、ボルボのフラッグシップ7シーターSUVの最上位、プラグインハイブリッドモデル「XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid」をベースに、ブラックカラーテーマを採用した特別限定車。洗練されたオールブラックのスタイリングが際立つエクステリアと、統一感のあるブラックインテリアにより、フラッグシップSUVとしての存在感をさらに高めている。Black EditionがXC90に設定されるのは今回が初となり、Black Editionシリーズのフラッグシップモデルが誕生した。

エクステリアは、オニキスブラックのボディカラーを採用し、グロッシーブラック仕上げのアイアンマークとダイアゴナルバーを組み合わせたフロントグリルおよびリアバッジを特別装備。さらに、専用21インチ5マルチスポーク・アルミホイール(ブラック)を採用し、細部に至るまで統一感あるブラックデザインが力強く引き締まったスタイルを完成させている。

インテリアは、ベンチレーション機能やリラクゼーション機能を備えたチャコールカラーのファインナッパレザーシートに、チャコールカラー・ルーフライニングおよびチェッカードアルミニウム・パネルを特別に採用。ブラックで統一された空間が、上質で落ち着きのある室内を演出している。また、通常はオプション設定になるBowers & Wilkinsハイフィデリティ・オーディオシステムを特別装備し、フラッグシップにふさわしい格別の音響体験を提供する。

T8 AWD Plug-in hybridパワートレーンと電動制御式4輪エア・サスペンションがもたらすシリーズ最高峰の卓越したパフォーマンスに、存在感際立つブラックカラーテーマを融合させたXC90 Black Editionは、走りと質感の両面においてフラッグシップの名にふさわしい特別な価値を備えたモデル、としている。