ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボの最上位SUV『XC90』、初のブラックテーマ「Black Edition」を70台限定発売…1329万円

ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition
  • ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition

ボルボ・カー・ジャパンは、最上位SUV『XC90』の特別限定車「XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition」を70台限定で発売した。価格は1329万円だ。

【画像】ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition

ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Editionボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition

Black Editionは、ボルボのフラッグシップ7シーターSUVの最上位、プラグインハイブリッドモデル「XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid」をベースに、ブラックカラーテーマを採用した特別限定車。洗練されたオールブラックのスタイリングが際立つエクステリアと、統一感のあるブラックインテリアにより、フラッグシップSUVとしての存在感をさらに高めている。Black EditionがXC90に設定されるのは今回が初となり、Black Editionシリーズのフラッグシップモデルが誕生した。

エクステリアは、オニキスブラックのボディカラーを採用し、グロッシーブラック仕上げのアイアンマークとダイアゴナルバーを組み合わせたフロントグリルおよびリアバッジを特別装備。さらに、専用21インチ5マルチスポーク・アルミホイール(ブラック)を採用し、細部に至るまで統一感あるブラックデザインが力強く引き締まったスタイルを完成させている。

ボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Editionボルボ XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid Black Edition

インテリアは、ベンチレーション機能やリラクゼーション機能を備えたチャコールカラーのファインナッパレザーシートに、チャコールカラー・ルーフライニングおよびチェッカードアルミニウム・パネルを特別に採用。ブラックで統一された空間が、上質で落ち着きのある室内を演出している。また、通常はオプション設定になるBowers & Wilkinsハイフィデリティ・オーディオシステムを特別装備し、フラッグシップにふさわしい格別の音響体験を提供する。

T8 AWD Plug-in hybridパワートレーンと電動制御式4輪エア・サスペンションがもたらすシリーズ最高峰の卓越したパフォーマンスに、存在感際立つブラックカラーテーマを融合させたXC90 Black Editionは、走りと質感の両面においてフラッグシップの名にふさわしい特別な価値を備えたモデル、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボ XC90

ボルボカーズ（Volvo Cars）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES