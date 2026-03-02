パナソニックエナジー向け負極材生産へ、カナダNMGが追加で工場用地を取得

カナダのヌーボーモンドグラファイト(NMG)は、ケベック州ベカンクールで既存の工業施設と用地を取得した。同社の未開発用地に隣接する14万3000平方メートルの敷地で、2万2000平方メートルの施設を含む。

同社は商業フェーズ2の準備として、パナソニックエナジー向けに年産1万3000トンの負極材を生産する計画だ。この取得により、カナダのバッテリーハブの中心地であるベカンクールでの存在感を強化する。マタウィニー鉱山からは車で2時間の距離にある。

取得した用地は、ヌーボーモンドの20万平方メートルの未開発用地と隣接しており、フェーズ2のベカンクール電池材料工場の2段階開発計画に理想的な環境を提供する。ベカンクールは高速道路、鉄道、港への直接アクセスがあり、物流面で優れている。

ヌーボーモンドは、この既存施設を活用してパナソニックエナジー専用の負極材生産能力を構築する。同社のフェーズ2マタウィニー鉱山からの黒鉛精鉱を、このベカンクール電池材料工場で精製し、パナソニックエナジーの技術・品質仕様に沿った年産1万3000トンの負極材を生産する。生産された負極材は、パナソニックエナジーのネバダ州とカンザス州の工場での電池製造を支援する。

ヌーボーモンドは、これまでに実施した技術・エンジニアリング作業を活用し、建物に合わせて計画を改修する。2026年上半期にこの既存施設開発のクラス3見積もりを作成する予定だ。工業用建物と関連インフラにより、同社はインフラコストを削減し、この第1段階開発のトン当たり設備投資を最適化できる見込みだ。また、許認可、エンジニアリング、建設のスケジュールを合理化し、マタウィニー鉱山の稼働時期に合わせる。

同社は戦略的株主および対象となる金融パートナーと協力し、2026年下半期にベカンクールの最終投資決定を目指す。

ヌーボーモンドグラファイトは、世界経済にカーボンニュートラルな先進黒鉛材料を供給するため、責任ある採掘と高度な加工事業を開発する統合企業。同社はカナダのケベック州で、エネルギー、先端技術、製造業の将来の産業に貢献するため、鉱石から加工黒鉛までの完全統合バリューチェーンを開発している。