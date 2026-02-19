ホーム プレミアム ビジネス 記事

なぜ今、カーデザインのトップが動くのか？ JLR、メルセデス、ボルボ、欧州メーカー人事の真相とは

去就が注目されるJLRのチーフデザインオフィサー、ジェリー・マクガバン。ディフェンダーは近年の代表作のひとつだ。
  • 去就が注目されるJLRのチーフデザインオフィサー、ジェリー・マクガバン。ディフェンダーは近年の代表作のひとつだ。
  • ジャガー タイプ00 コンセプト
  • ディフェンダー 110の2026年モデル
  • ジャガー・ランドローバーのチーフデザインオフィサーであるジェリー・マクガバン氏
  • メルセデスのチーフデザインオフィサーを退任したゴードン・ワグナー。昨年10月に上海で発表したコンセプトカー、ビジョン・アイコニックが彼の最後の作品となった。
  • ゴードン・ワグナー氏の代表作のひとつとされるメルセデスベンツ SLRマクラーレン
  • ボルボに復帰してチーフデザインオフィサーに就任したトーマス・インゲンラート。この写真は2013年当時。後方のコンセプト・クーペは後に彼自身がポールスターのCEOとして量産化した。
  • ポールスターCEOとして「ポールスター1」を発表したトーマス・インゲンラート氏（2017年）

欧州自動車業界でデザイン責任者の人事情報が相次いでいる。その背景にはどんな事情が隠れているのか？ カーデザイナーを30年にわたって取材してきた千葉匠が解説する。まずは真偽のわからないJLRの解任報道から。


◆衝撃だったマクガバン解任報道

昨年12月2日、英国AUTOCAR誌のひとつの記事が世界を駆け巡り、多くのニュースサイトに引用され、拡散した。ジャガー・ランドローバー（以下JLR）のデザインを統括するジェリー・マクガバンが解雇されたというのだ。

日付は同じだが、先にそれを報じたのはインドのAUTOCAR INDIA誌だった。インドはJLRの親会社であるタタ・モーターズの本拠地だ。「詳細はまだ未確認だが、情報筋によると、マクガバン氏は解雇されて“オフィスから連れ出された”」とAUTOCAR INDIAが書き、それを受けてAUTOCARも記事化した。AUTOCARはJLRに確認を求めたが、「ノーコメント」だったという。

マクガバンは英国を代表するカーデザイナーのひとりだ。オースチンローバーグループ時代には『MG-F』を手掛け、フォードを経てランドローバーに移籍してデザインディレクターに就任すると、『レンジローバー・イヴォーク』や新型『ディフェンダー』を成功に導くなど多くの実績を重ねてきた。

2021年からはJLRのチーフデザインオフィサーとして、ジャガーのデザインも統括。昨年発表したコンセプトカーの『タイプ00』に続き、新生ジャガーの第一弾となる電動1000psセダンが遠からずデビューする。そんなタイミングでの解任報道だった。

ジャガー タイプ00 コンセプト

JLRの沈黙によって報道が既成事実化するなか、12日になってようやくJLR広報室が声明を出した。「当社がジェリー・マクガバンの雇用を解除したというのは真実ではない。憶測についてこれ以上コメントするつもりはない」

実際、この原稿を書いている時点でもJLRのHPの重役欄には、マクガバンの写真と経歴が掲載されている。おそらく最も妥当な推測は、マクガバンが退職するのは事実だが解雇ではなく自らの意思によるもので、まだ退職日が来ていないということだろう。個性もリーダーシップも強い人柄だけに社内に政敵がいたとしても不思議はなく、それが悪い噂につながったのかもしれない。

だとしたら、マクガバンはなぜ辞意を抱いたのか？ 筆者なりに想像すると、ひとつのきっかけはJLRのCEO人事だろう。

ジャガー・ランドローバーのチーフデザインオフィサーであるジェリー・マクガバン氏

タタが2008年にジャガーとランドローバーをフォードから買収してJLRを設立したとき、CEOに就いたのはフォード出身のラルフ・スペス。2020年にルノーから移籍したティエリー・ボローレに交代し、22年に生え抜きのエイドリアン・マーデルがCFOから昇格し、さらに25年11月にはタタ・モーターズでCFOだったP.B.パラジが就任した。

デザインのトップにとって経営トップとの信頼関係は何より大切だ。生え抜きのマーデルとは長い付き合いのなかでそれができていただろうが、パラジと信頼関係を醸成するには時間がかかる。一般論として、他社からCEOが来たタイミングでデザインのトップが会社を離れる例は少なくない。

それに彼は今年で70歳だ。輝かしいキャリアに区切りを付けるには、よい節目と言えるのではないだろうか。


《千葉匠》
千葉匠

千葉匠

千葉匠｜デザインジャーナリスト デザインの視点でクルマを斬るジャーナリスト。1954年生まれ。千葉大学工業意匠学科卒業。商用車のデザイナー、カーデザイン専門誌の編集次長を経て88年末よりフリー。「千葉匠」はペンネームで、本名は有元正存(ありもと・まさつぐ)。日本自動車ジャーナリスト協会=AJAJ会員。日本ファッション協会主催のオートカラーアウォードでは審査委員長を務めた。

+　続きを読む

あわせて読みたい

特集

JLR（ジャガー・ランドローバー）

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ボルボカーズ（Volvo Cars）

有料会員記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES