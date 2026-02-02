英国自動車生産15.5%減、JLRへのサイバー攻撃や関税問題が影響…2025年

英国自動車工業会(SMMT)は、2025年の英国における自動車生産台数の結果を発表総生産台数は76万4715台。前年比は15.5%減だった。内訳は乗用車が71万7371台(8.0%減)、商用車が4万7344台(62.3%減)となった。

生産台数の減少は複数の要因による。英国最大級の自動車企業、JLR（ジャガー・ランドローバー）でのサイバー攻撃による生産停止、大西洋間の貿易に対する新たな関税、2つの商用車工場の統合、工場が脱炭素の未来に転換するための継続的なリストラなどが影響した。

12月は商用車の生産台数が9か月連続で減少し67.7%減の2281台となる一方、乗用車生産台数には回復の兆しが見られ17.7%増の5万3003台となり、4か月連続の減少が終了した。

年間を通じて英国市場向けの乗用車生産台数は8.2%減の16万1545台に減少する一方、輸出台数は7.9%減の55万5826台に減少し、生産台数の77.5%を占めた。

輸出された車両の大半(56.7%)は欧州が対象となり、米国(15.0%)と中国(6.3%)が後に続いた。それぞれの輸出量は3.3%減、18.3%減、12.5%減となり、米国向けの輸出は2025年初頭の関税に対する不透明さの影響が現れた。トルコと日本は英国の世界輸出市場のトップ5を占め、カナダ、オーストラリア、韓国、スイス、アラブ首長国連邦がその後に続いた。

バッテリー電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車(HEV)の生産台数は8.3%増加して合計29万8813台となり、生産台数に占める割合は過去最高の41.7%となった。日産のサンダーランド工場で、『リーフ』新型の量産が開始され、英国全土で7種類の新型EVモデルの発売が予定されているため、2026年に生産台数の増加が予想される。

最新の独立生産見通しによると、英国の自動車生産台数全体は増加に転じ、2026年に生産台数が10%を上回って増加し、約79万台になると予想されている。軽量自動車全体の生産台数は82万4000台に達すると予想され、新モデルの発売が順調に進んで適切な条件が整えば、2027年に100万台に達する可能性がある。

英国のEV転換にはすでに官民による多額の投資が行われており、政府の「現代産業戦略」の一環として40億ポンド規模の「DRIVE35」プログラムが開始された。2035年までに年間130万台を超える英国の自動車生産台数における同戦略の野望を達成できるかどうかは、同戦略で定められたコミットメントの実現による。

これには、英国の変化しにくい高いエネルギーコストを引き下げて、セクター全体が英国産業競争力スキームの対象になる措置、英国のサプライチェーンへの支援、強力で持続可能な国内市場の創出などが含まれる。メーカーと(それに伴う)サプライヤーは、販売する場所の近くで製造するため、健全な新車市場の重要性は過言ではない。

既存の関係を深めて新たな関係を構築する前向きな貿易アジェンダは、輸出主導型産業の基本でもある。欧州は依然として英国最大の自動車輸出市場であり、輸入車と部品における最大の供給源であるため、ブレグジット協定で合意された原産地規則要件の変更が迫って、欧州委員会が保護主義的な「メイド・イン・ヨーロッパ」提案が強まっても、無関税貿易と市場アクセスを確保しなければならない。

さらに、米国への輸出(特に少量多価の製造業者にとっては)による役割が不可欠なため、大西洋間の貿易のさらなる不透明さは回避しなければならない一方、韓国やインドとの新たな取引から生じる利益を実現する必要がある。なにより、英国はこのセクターの専門知識と能力を世界中の取引先に積極的にアピールし続けなければならない、としている。