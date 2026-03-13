ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

ブリヂストンが2026年モータースポーツ計画を発表、SUPER GTやEWCなど四輪・二輪で幅広くタイヤを供給

ブリヂストンが2026年モータースポーツ計画を発表、SUPER GTやEWCなど四輪・二輪で幅広く参戦
  • ブリヂストンが2026年モータースポーツ計画を発表、SUPER GTやEWCなど四輪・二輪で幅広く参戦
  • 株式会社ブリヂストン　常務役員　グローバルモータースポーツ管掌　今井 弘氏

ブリヂストンは、2026年のモータースポーツ活動計画を発表した。四輪レースでは「POTENZA」ブランド、二輪レースでは「BATTLAX」ブランドのタイヤを中心に、トップカテゴリーレースから参加型レースまで、国内外のモータースポーツを支援する。

【画像全2枚】

同社は「タイヤは生命を乗せている」という原則のもと、選手の安心・安全を第一に、現場で創り上げたタイヤを供給。モータースポーツ活動を「走る実験室」として、レースへの挑戦を通じて磨かれた技術を四輪および二輪の市販タイヤの進化、ブランド強化につなげていく。

常務役員でグローバルモータースポーツ管掌の今井弘氏は「モータースポーツは究極のチームスポーツだ。関係者一同がOne Teamとなって、魂を込めて創り上げたタイヤを供給していく」とコメントした。

◆四輪レース

【AUTOBACS SUPER GT】

国内で随一の人気を誇るトップカテゴリーレースで、国内外のタイヤメーカーがタイヤを供給。ブリヂストンもタイヤの限界性能を追求する技術の研鑽の場として注力している。

2025年は、GT500クラスでブリヂストンタイヤ装着チームが10年連続でシリーズチャンピオンを獲得、GT300クラスでもシリーズチャンピオンを獲得した。2026年は、GT500クラスでは12チーム、GT300クラスでは6チームにタイヤを供給する。

タイヤ設計担当者は「26年向け新スペックの開発が大詰めを迎えている。GT500、GT300共に、タイヤコンペティション最終年を飾るにふさわしい性能を目指して開発中だ」とコメント。タイヤ材料開発担当者は「ライバルメーカーとの激しい競争の中でドライバーの生の声を受け取り、原材料から創り込むことで高い戦闘力を築いてきた」と語った。

【ENEOS スーパー耐久シリーズ】

国内最大級の参加型モータースポーツ。ブリヂストンは2024年よりオフィシャルタイヤサプライヤーとして本レースを支えており、2026年も引き続き「POTENZA RACING TIRE」を供給する。

さまざまなクラスへのタイヤ供給を通じて、安心・安全で楽しいクルマ文化、モータースポーツ文化の発展に貢献するとともに、ST-Qクラスにおいては、カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を足元から支えていく。

タイヤ設計担当者は「スーパー耐久ならではの多様な車種を想定したタイヤ開発は難しいが、車種ごとに異なるフィードバックが得られるのでとても刺激的だ」とコメントした。

【NTT INDYCAR SERIES】

北米最高峰のフォーミュラカーレース。ブリヂストングループは、2030年まで当レースのオフィシャルタイヤサプライヤーとなることを発表している。2000年から始まった「Firestone」ブランドタイヤの独占供給が本年で27年目を迎える。

ブリヂストン アメリカス インクのモータースポーツ担当者は「1909年にファイアストンがレースという究極の舞台を実験室として活用し始めて以来、脈々と受け継がれるモータースポーツの伝統と情熱を継承してきた。2026年、FIRESTONE FIREHAWKタイヤのさらなる性能向上に全力を注ぎ、新たな高みを目指す」とコメントした。

【INDY NXT by Firestone】

NTT INDYCAR SERIESの次世代育成カテゴリーにあたるレース。ブリヂストンは1991年から2013年まで「Firestone」ブランドタイヤで当カテゴリーをサポートしてきており、2023年から長期間、再び当レースのオフィシャルタイヤサプライヤーとなることを発表している。

【Indy Autonomous Challenge（IAC）】

北米・欧州で開催される完全自動運転車によるレース。世界中から14の大学、数百名の大学生を中心とする10チームがプログラムしたAIドライバーで参戦する。ブリヂストンは2021年から「Bridgestone」ブランドタイヤを独占供給している。

【TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup】

ナンバー付きのレース参戦車両「TOYOTA GR86」と「SUBARU BRZ」で行われる日本自動車連盟（JAF）公認ワンメイクレース。プロドライバーも参戦するプロフェッショナルシリーズには本レースで使用可能な「POTENZA」のタイヤを供給する。

タイヤ設計担当者は「テストやレース現場でのドライバーからのフィードバックを重視し、得られた情報を精緻に解析して次の設計へつなげている。開発の成果がレース結果として即座に示される点は、開発の手応えをダイレクトに実感できるため、とても魅力がある」とコメントした。

【マツダグラスルーツモータースポーツカテゴリー】

多くのマツダ車ファンにモータースポーツの楽しさを体感してもらう場として、2026年は新商品の「POTENZA Adrenalin RE005」のタイヤをワンメイクで供給する。また、伝統ある「メディア対抗ロードスター耐久レース」へ新商品の「POTENZA Adrenalin RE005」を提供する。

【全日本ジムカーナ選手権】

ターンやスラロームを含む舗装路面に設定されたコースを走行しベストタイムを競うモータースポーツ。同選手権では、PE/PNクラスに新商品「POTENZA RE-71RZ」、BCクラスには引き続き「POTENZA RE-12D TYPE A」および「POTENZA RE-11S」のタイヤを供給する。

2025年は5クラスでブリヂストンタイヤ装着ドライバーがシリーズチャンピオンを獲得した。設計担当者は「2025年のチャンピオン獲得という素晴らしい結果は、私たち設計者にとっても大きな感動だ。これからも、走る喜びをより一層高め、皆様のチャレンジを力強く後押しできるタイヤづくりに挑み続けていく」とコメントした。

【TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge】

入門者向けラリーとして日本全国で開催されるラリー競技。ブリヂストンは同競技で使用可能タイヤとして認定されている「POTENZA RE461R Kai TYPE A」「POTENZA RE480R」を供給する。

◆二輪レース

【FIM 世界耐久選手権（EWC）】

二輪のロードレースの世界選手権で唯一、複数のタイヤメーカーがタイヤを供給するレース。2026年は昨年から2チームを新たに加え、7チームにタイヤを供給する。

2025年は、ブリヂストンタイヤ装着チームが5年連続、6度目のシリーズチャンピオンを獲得した。2026年も引き続き、高いグリップと耐久性、ハンドリングのし易さを進化させたタイヤを供給していく。

タイヤ設計担当者は「耐久レース（8時間、24時間）のさまざまなコンディションに対応し、安定した性能を発揮させるタイヤの開発は簡単ではない。しかし、挑戦を続けてきたことで、今がある」とコメント。タイヤ材料設計担当者は「2016年からタイヤ供給開始して10年。5年連続でチャンピオン獲得できるところまできた。今年も全戦優勝、年間チャンピオン獲得できるよう開発を進めている」と語った。

【FIM世界耐久選手権 鈴鹿8時間耐久ロードレース】

FIM 世界耐久選手権（EWC）の全4戦のうちの1戦。2025年はブリヂストンタイヤ装着チームが18大会連続優勝を達成した。2026年も多くのチームにタイヤを供給し、共に勝利を目指す。サポートチームについては、別途発表を予定している。

【2026 ブリヂストン 鈴鹿4時間耐久ロードレース】

ブリヂストンは、この「鈴鹿4時間耐久ロードレース」のタイトルスポンサーになることが決定し、2026年の同レースは、「2026 ブリヂストン 鈴鹿4時間耐久ロードレース」として開催される。

若手・中堅ライダーが「鈴鹿8時間耐久ロードレース」への参戦を目指す登竜門として、1980年より開催されてきた。2026年より新たにスタートを切る同レースは、耐久ライダーおよびチームの育成だけでなく、未来に向けた車両・部品開発を加速させる場、国内耐久レースの活性化に繋がる中核イベントと位置付けられている。

【MFJ全日本ロードレース選手権】

2025年は、JSB1000でブリヂストンタイヤ装着ライダーがシリーズチャンピオンを獲得した。2026年もJSB1000の17チーム、J-GP3クラスも含め多くのライダーにタイヤを供給する。

ST600クラスには、今年も「BATTLAX RACING R11（NHS）」のタイヤを供給し、2026年も当社がワンメイクでレースを支える。

タイヤ設計担当者は「全日本ロードレース最高峰クラスのJSBは、2002年からスタートし24シーズンを戦ってきた。そのうち、20回のチャンピオンを獲得している。長年培ってきた技術を活用して勝てるタイヤづくりを行い、レースで鍛えた技術を広く市販タイヤにも展開していきたい」とコメントした。

【Canadian Superbike Championship（CSBK）】

カナダスーパーバイク選手権（CSBK）に参戦しており、Bridgestone BATTLAX Racing V03を供給している。

【Monster Energy AMA Supercross、GNCC Racing、WORCS Series、National Hare and Hound】

これらの4つのレースは、アメリカを中心に開催されているオフロードやモトクロスの主要なレースシリーズ。ブリヂストンは、BATTLECROSSタイヤのフルラインアップでサポートしている。

◆サステナブルなモータースポーツ、モータースポーツファンの裾野を広げる活動

【KYOJO CUP】

昨年よりサポートしている女性限定のレースシリーズ「KYOJO CUP」のオフィシャルタイヤサプライヤーとして、開幕戦よりレースとドライバーをサポートする。女性ドライバーレースのサポートを通じて、日本のモータースポーツ文化の更なる発展に貢献していく。

【POTENZA Circuit Challenge（PCC）】

初めてサーキットを走る初心者の方にプロドライバーからレッスンを受けながらサーキットで走ることの楽しさを感じてもらうことを目指した、参加型走行イベント。本年は全4回開催予定だ。

初中級者向けのイベント「POTENZA Circuit Meeting」も引き続き開催する。モータースポーツの魅力や楽しさを広く伝え、モータースポーツファンの裾野を広げていく。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリヂストン

ファイアストン

SUPER GT

スーパー耐久

INDYCAR インディカー

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

MFJ全日本ロードレース（JSB）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES