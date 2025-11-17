鈴鹿8耐のレジェンドが参加、スペシャルトーク＆ライブ決定…Japan Mobility Show Kansai 2025

12月に開催される「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」において、鈴鹿8耐のレジェンド千石清一氏と元レーサーの大塚茂春氏、シンガーソングライター高原兄氏によるスペシャルトーク＆ライブの開催が決定した。

【画像全3枚】

千石清一氏と大塚茂春氏が所属した「チーム・シンスケ（TEAM SHINSUKE）」は、島田紳助氏が中心となり、ベテランレーシングライダー千石清一氏を鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）で走らせるために1985年に結成されたオートバイのレーシングチームだ。

大塚茂春氏は、そのチーム・シンスケで1986年、1988年、1989年、1990年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦した。当時の鈴鹿8時間耐久オートバイレースの裏話やエピソードを、1989年から1998年までテレビ大阪でロードレース世界選手権（WGP）を実況した伝説の絶叫アナウンサー千年屋俊幸氏が聞き出す。

イベントは12月7日（日）昼12時からインテックス大阪メインステージで開催される。第1部（12時～12時40分）では鈴鹿8耐トークショー、第2部（12時40分～13時）では高原兄氏のオンステージ（ミニライブ）が予定されている。

大塚茂春氏は1975年に18歳でレースを始め、20歳で国際A級を取得。1979年にモリワキから鈴鹿8時間耐久に初参戦し、1986年からチーム紳助にて鈴鹿8耐に参戦（総合6位まで行くもののマフラートラブル）。1992年にはFIM世界選手権マレーシアGP 6時間耐久に出場し、総合5位を記録した。

Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショーは、2025年12月5日（金）から7日（日）まで3日間、インテックス大阪で開催される。国産車、輸入車、二輪車まで様々な車両が出品される西日本最大級のモーターイベントとなっている。