スズキ『ジムニー』シリーズ用、スリムな「リアラダー」登場！ ルーフへのアクセスもスタイリッシュに

クラフトワークスの『ジムニー/シエラ/ノマド』対応リアラダー・スリムタイプ
カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からスズキ『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「リアラダー・スリムタイプ」が新登場。アマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップで予約販売が開始された。参考販売価格は6480円から。

【画像】『ジムニー/シエラ/ノマド』対応リアラダー・スリムタイプ

同製品は、ルーフキャリアへのアクセス性を大幅に向上させ、アウトドアから洗車などの日常利用まで幅広く活用できるリアラダー。新型のジムニーノマドにも対応しており、最新モデルのユーザーも利用可能だ。

折りたたみ式でリアゲート右側専用、開閉可能なステップを搭載しており、使用時には楽に登ることができる。軽量かつ高い剛性を備え、リアガラスの視界を妨げない設計で、スタイリッシュな外観を実現している。リアゲートのヒンジ部に共締めできるため、強固に取り付けが可能だ。

素材には高強度スチールと軽量アルミ合金を使用し、重量は約4.6kg、耐荷重は80kgとなっている。サイズは49cm×8cm×7cm（展開後の厚み12.5cm）で、カラーはブラックのみの展開だ。取り付けには12ミリメートルのレンチと内張剥がしが必要で、自分で装着できる。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W）で、2018年7月以降の全モデルに対応し、スズキセーフティサポート装着車にも対応している。

