ホンダの小型セダン『アメイズ』新型、成人乗員保護で最高評価の5つ星…印バーラトNCAP

ホンダ アメイズ 新型
ホンダカーズインディアは、小型セダンの『アメイズ』の新型が、バーラトNCAP(新車アセスメントプログラム)の衝突試験において、成人乗員保護で5つ星、子供乗員保護で4つ星の安全性評価を獲得したと発表した。

【画像】ホンダ・アメイズ 新型

成人乗員保護では32点満点中28.33点、子供乗員保護では49点満点中40.81点を記録。同セグメントで最も安全な車両の一つとしての地位を確立し、ホンダの安全性に対する強いブランド力を再確認する結果となった。

アメイズは、力強い性能、燃費効率、信頼性の高いホンダエンジニアリングで知られるモダンなコンパクトセダンだ。スポーティな外観デザイン、洗練された広々とした内装、先進的な安全技術、快適で信頼性の高い走りを提供し、初めて車を購入する人や若い家族などに人気がある。

新型アメイズは、2050年までにホンダ車が関与する交通事故死亡者ゼロを目指すホンダのグローバルビジョンに沿って、ホンダの世界的な安全基準を取り入れている。セグメント初となるADAS技術「ホンダセンシング」やレーンウォッチカメラなど、28以上の先進的なアクティブおよびパッシブ安全機能を搭載し、インドで最も手頃な価格のADAS搭載車となっている。

ホンダセンシングには、衝突軽減ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援、路外逸脱抑制、先行車発進お知らせ、オートハイビームなどの機能が含まれる。

ボディ構造にはホンダのACE(アドバンスト・コンパティビリティ・エンジニアリング)を採用し、6つのエアバッグ、ISOFIX、EBD付きABS、ブレーキアシスト、車両安定性アシストを装備。多くのアクティブおよびパッシブ安全機能により、強力な安全基準を確立している。

パワートレインには、信頼性の高いホンダの1.2リットルi-VTECガソリンエンジンを搭載し、CVTと5速マニュアルが用意されている。

《森脇稔》

