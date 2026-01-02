ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMWがノイエクラッセやめた!?『M5セダン』新型プロトタイプの顔が変化

BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ

BMWが開発中のラインナップ最強セダン、『M5』の最新プロトタイプをカメラが捉えた。M5セダンは何度か撮影してきたが何かが違う。これまでノイエクラッセデザインを採用していたが、最新プロトタイプでは従来のデザインに戻されている。

【スクープ画像】BMW『M5セダン』新型プロトタイプ

これまでは、新型『iX3』や2026年後半に発売される第8世代『3シリーズ』と足並みを揃え、M5新型もノイエクラッセになると見られていた。しかし、このプロトタイプの出現により、BMWが方針を転換して、ノイエクラッセへの野望を控えたのではないかという噂が広まりつつある。ただしカモフラージュは厳重で、真実は不明だ。

5シリーズの購入者は一般的に年齢層が高く、3シリーズや電気自動車のX3を購入する人よりも、より保守的な傾向がある。BMWがターゲットユーザー相手に新しい外観をテストした結果、失敗に終わり、再評価に至った可能性も十分にあるだろう。あるいは、BMWの研究開発チームが情報を公開しすぎたとして懲戒処分を受け、テスト車両にさらなる偽装を施すよう指示されたのかもしれない。

キドニーとナンバープレートの間に、幅広のラジエーター冷却スロットが今もなお見られるのは注目すべき点だ。このスロットは5シリーズの初期のプロトタイプにも見られた。滑らかなノイエクラッセのヘッドライトフェイスでは、左右ヘッドライトの間に空気の通り道がないため、このスロットが採用されたのだ。

BMW M5 改良新型のプロトタイプBMW M5 改良新型のプロトタイプ

そのほか、滑らかでありながら紛れもなくワイドなフェンダー、太いシルエクステンション、そして複数の力強いエアインテークを備えた深いフロントバンパーなど特徴的な装備で、普通の4気筒セダンと見間違えることはないだろう。まだ納得がいかないなら、リアディフューザーパネルから突き出た4本のテールパイプを見れば良いだろう。

キャビン内には、BMWがiX3から採用し、次期3シリーズにも採用予定の、パノラミックiDriveレイアウトを採用する可能性がありそうだ。

BMW M5 改良新型のプロトタイプBMW M5 改良新型のプロトタイプ

プラグインハイブリッド装備の4.4リットルV8エンジンは、最高出力727ps / 535kWを発揮し、電気自動車走行距離は67kmとされている。

ひとつ確かなことは、M5新型は厳しい戦いを強いられることだ。なぜなら、その頃にはアウディの『RS6』とメルセデスAMG『E63』も刷新され、ハイブリッドパワーを搭載するからだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW 5シリーズ

新型車スクープ

BMW M

BMW

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES