BMW『M5』最大750馬力のV8ツインターボ搭載！…1月のスクープ記事ベスト5

1月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、BMWの最高峰モデル『M5』の最終デザインに注目が集まりました。
BMWが現在開発中のハイパフォーマンスセダン、『M5』の最終デザインを独占入手した。提携するアーティスト、Nikita Chuicko氏から届いたCGは、先日カメラが捉えた最新プロトタイプと内部情報をもとに制作されており、かなり信憑性が高い。
BMWの電気自動車『iX4』のプロトタイプが、テスト走行中に目撃された。BMWは2025年に新型電気クロスオーバーSUV『iX3』をワールドプレミアしており、クーペクロスオーバーの派生モデルとして iX4が間もなく登場する。iX4は現行『X4』の後継となる。
アウディは昨2025年、ラインナップ主力の『A6』の新型を発表した。そして、シリーズの頂点に君臨するモンスターワゴン『RS6』の新型プロトタイプをカメラが捉えた。A6アバントをベースにした高性能バージョンだ。
BMWが開発中のラインナップ最強セダン、『M5』の最新プロトタイプをカメラが捉えた。M5セダンは何度か撮影してきたが何かが違う。これまでノイエクラッセデザインを採用していたが、最新プロトタイプでは従来のデザインに戻されている。
サウジアラビアで立ち上げられた電気自動車ブランド「CEER（シア）」。同社が開発中のクロスオーバーSUVプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。