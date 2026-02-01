ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『M5』最大750馬力のV8ツインターボ搭載！…1月のスクープ記事ベスト5

  • BMW M5 改良新型の予想CG。クラシックグリル仕様
  • BMW iX4 市販型のプロトタイプ
  • アウディ RS6 新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • CEERの新型クロスオーバーSUVプロトタイプ

1月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、BMWの最高峰モデル『M5』の最終デザインに注目が集まりました。


1位） BMW『M5』新型、最終デザインをプレビュー！ 最大750馬力のV8ツインターボ搭載：183 Pt.

BMWが現在開発中のハイパフォーマンスセダン、『M5』の最終デザインを独占入手した。提携するアーティスト、Nikita Chuicko氏から届いたCGは、先日カメラが捉えた最新プロトタイプと内部情報をもとに制作されており、かなり信憑性が高い。
最も顕著な変更点はフロントエンド？





2位） もはやスポーツカー？ BMWのクーペSUV『X4』後継モデルが激変！：115 Pt.

BMWの電気自動車『iX4』のプロトタイプが、テスト走行中に目撃された。BMWは2025年に新型電気クロスオーバーSUV『iX3』をワールドプレミアしており、クーペクロスオーバーの派生モデルとして iX4が間もなく登場する。iX4は現行『X4』の後継となる。
先代のX4よりも力強いテイスト





3位） このエキゾーストパイプは!? 発表直前アウディ『RS6』、4.0リットルV8から驚異の725馬力：77 Pt.

アウディは昨2025年、ラインナップ主力の『A6』の新型を発表した。そして、シリーズの頂点に君臨するモンスターワゴン『RS6』の新型プロトタイプをカメラが捉えた。A6アバントをベースにした高性能バージョンだ。
最高出力は歴代最高の725psを叩き出す





4位） BMWがノイエクラッセやめた!?『M5セダン』新型プロトタイプの顔が変化：66 Pt.

BMWが開発中のラインナップ最強セダン、『M5』の最新プロトタイプをカメラが捉えた。M5セダンは何度か撮影してきたが何かが違う。これまでノイエクラッセデザインを採用していたが、最新プロトタイプでは従来のデザインに戻されている。
BMW、方針を転換？





5位） こんな形のクルマ、アリ!? ガルウィングと世界最大のフロントガラス、サウジアラビア発「CEER」が始動：59 Pt.

サウジアラビアで立ち上げられた電気自動車ブランド「CEER（シア）」。同社が開発中のクロスオーバーSUVプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。
デカいだけじゃない！高性能フロントガラス、その実態とは？


《レスポンス編集部》

