ネクセンタイヤ、BMW iX3新型の新車装着タイヤに…「N'FERA Sport」採用

ネクセンタイヤは、プレミアムスポーツパフォーマンスタイヤ「N'FERA Sport」が新型BMW『iX3』の純正装着タイヤに選定されたと発表した。

【画像全5枚】

N'FERA Sportタイヤは、いくつかの重要な設計上の特徴により、優れたドライ・ウェット性能とハンドリング性能を提供する。雨天時の排水性能を向上させる幅広い縦溝や、高速走行時の優れたドライ・ウェットハンドリング性能を実現するブロックデザインを採用している。

また、グリップ力と制動性能を高める最新のトレッドコンパウンドを採用し、サイドウォール補強により高速走行時の安定性を最大化することで、コーナリング時の優れたハンドリングと安定性を実現している。

ネクセンタイヤは長年にわたり、世界の自動車メーカーへの純正装着タイヤの供給を着実に拡大してきた。今回のプレミアム自動車メーカーとの提携は、業界における同社のブランド認知度の高まりをさらに示すものとなった。2012年に世界の自動車メーカーとの純正装着ビジネスを開始して以来、同社は急速にパートナーシップを拡大し、現在ではBMWグループなどの主要ブランドにタイヤを供給している。

この成果は、ネクセンタイヤが研究開発への継続的な投資を行い、先進技術を活用した優れた製品を開発してきた結果である。最近では、韓国のタイヤ業界で初めて高性能ドライビングシミュレーターを導入し、次世代バーチャルタイヤの開発を可能にした。

さらにネクセンタイヤは、製品品質管理の精度を高めるためにAIベースの自動検査システムを導入し、製造競争力を強化している。同社は製品開発から生産に至るまでAIと仮想現実技術の統合を継続しており、世界の自動車メーカーとのパートナーシップを強化する計画である。