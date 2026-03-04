ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ネクセンタイヤ、BMW iX3新型の新車装着タイヤに…「N'FERA Sport」採用

「N'FERA Sport」
  • 「N'FERA Sport」
  • BMW iX3
  • BMW iX3
  • BMW iX3
  • BMW iX3

ネクセンタイヤは、プレミアムスポーツパフォーマンスタイヤ「N'FERA Sport」が新型BMW『iX3』の純正装着タイヤに選定されたと発表した。

【画像全5枚】

N'FERA Sportタイヤは、いくつかの重要な設計上の特徴により、優れたドライ・ウェット性能とハンドリング性能を提供する。雨天時の排水性能を向上させる幅広い縦溝や、高速走行時の優れたドライ・ウェットハンドリング性能を実現するブロックデザインを採用している。

また、グリップ力と制動性能を高める最新のトレッドコンパウンドを採用し、サイドウォール補強により高速走行時の安定性を最大化することで、コーナリング時の優れたハンドリングと安定性を実現している。

ネクセンタイヤは長年にわたり、世界の自動車メーカーへの純正装着タイヤの供給を着実に拡大してきた。今回のプレミアム自動車メーカーとの提携は、業界における同社のブランド認知度の高まりをさらに示すものとなった。2012年に世界の自動車メーカーとの純正装着ビジネスを開始して以来、同社は急速にパートナーシップを拡大し、現在ではBMWグループなどの主要ブランドにタイヤを供給している。

この成果は、ネクセンタイヤが研究開発への継続的な投資を行い、先進技術を活用した優れた製品を開発してきた結果である。最近では、韓国のタイヤ業界で初めて高性能ドライビングシミュレーターを導入し、次世代バーチャルタイヤの開発を可能にした。

さらにネクセンタイヤは、製品品質管理の精度を高めるためにAIベースの自動検査システムを導入し、製造競争力を強化している。同社は製品開発から生産に至るまでAIと仮想現実技術の統合を継続しており、世界の自動車メーカーとのパートナーシップを強化する計画である。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ネクセンタイヤ

BMW iX3

BMW

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES