ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ネクセンタイヤ、フィンランドに冬用タイヤ試験施設を開設…欧州市場強化へ

ネクセンタイヤがフィンランドに冬用タイヤ試験施設を開設
  • ネクセンタイヤがフィンランドに冬用タイヤ試験施設を開設

韓国のネクセンタイヤは、フィンランドのイバロに冬用タイヤと全天候型タイヤ専用のテスト施設「パープルスノー・イバロセンター」を開設したと発表した。

開設イベントには、ネクセンタイヤのキム・ジョンミョン最高技術責任者(CTO)と欧州の自動車メディア関係者が出席し、冬用タイヤの試乗プログラムやUTACの屋内外テスト施設の見学を通じて、センターの先進的なテスト能力を体験した。

ネクセンタイヤは冬用タイヤの開発能力を強化するため、冬道の路面特性を研究する専用ラボなど社内研究施設を設立した。また、さまざまな勾配とカーブを持つスノーハンドリングトラックや大規模なフラットトラックを備えた新設計のプルービンググラウンドを長期リース契約で確保した。

テストセンターは、北欧の北極圏近くにあるフィンランド・イバロのUTACプルービンググラウンド内に位置する。UTACは欧州最大の自動車テスト機関で、極寒の冬道条件を再現できる包括的な屋内外テストインフラを運営している。

この新しいテストセンターの運営により、ネクセンタイヤは総売上の40%以上を占める重要な欧州市場での競争力をさらに強化できると期待している。ドイツ、イタリア、チェコ、スウェーデンなど欧州主要国では、冬季にスリーピークマウンテンスノーフレーク(3PMSF)マーク付きの認証冬用タイヤの使用が義務付けられており、冬用タイヤの開発能力がますます重要になっている。

特に、ネクセンタイヤは北欧などの極寒地域の凍結路面用に設計されたスタッドタイヤの耐久性評価専用テストトラックを確保した。これにより、欧州市場での冬用タイヤ需要の増加により戦略的に対応できるようになる。

センターはまた、ネクセンタイヤの仮想開発プロセスと実車テストをつなぐ役割も果たす。同社は昨年、韓国自動車業界初の高性能ドライビングシミュレーターを導入しており、その性能予測を雪上走行テストを通じて即座に検証できるようになった。

このアプローチを通じて、ネクセンタイヤはAI支援の仮想開発技術をさらに進化させ、純正装着(OE)プロジェクトへの参加機会を創出し、高性能タイヤ開発の基盤を強化する計画だ。

新しいテストセンターは、ネクセンタイヤの冬用タイヤ市場への多面的なアプローチの一部に過ぎない。製品面では、同社は昨年欧州市場でウィンガードスポーツ3モデルを発売し、冬用タイヤ要件を満たす全天候型タイヤであるエヌブルー4シーズン2の販売サイズラインナップを拡大し続けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ネクセンタイヤ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES