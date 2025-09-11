ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

日本にも導入予定、キアの電動商用車『PV5』がネクセンタイヤ純正装着

韓国のネクセンタイヤは9月8日、キアの新型多目的電気自動車（PBV）『PV5』高効率・高性能サマータイヤ「N'Blue S」（215/65R16 102H）を純正装着タイヤとして供給すると発表した。

PV5は先進的なElectric-Global Modular Platform（E-GMP）をベースに開発されたグローバルPBV戦略モデルで、ファミリーカーからキャンピングカー、商用車まで様々な用途に対応できる柔軟なハードウェアとソフトウェア拡張性を備えている。都市物流とモビリティ産業の主要モデルになると期待されている。日本市場への導入も予定されている。

今回供給されるN'Blue Sは、環境に配慮した高性能車両向けに設計されており、転がり抵抗を最小化することで欧州のより厳格な炭素排出規制に対応している。同タイヤは欧州系車両に幅広く装着されており、品質と強固な市場地位で認知されている。

N'Blue Sには、ネクセンタイヤが初めて導入したSidewall Aero Dynamic技術が採用されている。この技術により通過騒音を低減し燃費効率を向上させ、欧州の厳格な騒音と燃費に関する環境規制をクリアしている。

タイヤは前モデルと比較して高速時の排水性能を向上させ、より強力なウェットトラクションを提供する簡素化されたグルーブデザインを特徴としている。これにより反復的な都市走行条件下でも安定したブレーキ性能と優れた耐久性を提供し、商用電気自動車の効率を最大化する。

ネクセンタイヤは80年以上蓄積された技術と専門知識をベースに、グローバル市場での純正タイヤ供給能力を確立している。2016年に欧州のプレミアムブランドへの供給を開始して以来、欧米の主要自動車メーカーに純正タイヤを供給し、比較的短期間で世界的な自動車メーカーの信頼できるタイヤサプライヤーとしての地位を確立した。

キアとは、『EV3』、『EV4』、『EV6』、『EV9』などの電気自動車ラインナップや、PV5、『タスマン』などのグローバル戦略モデルへの純正タイヤ供給を通じて強固なパートナーシップを築いている。

《森脇稔》

