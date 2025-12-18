ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

キアの新世代商用EV『PV5カーゴ』、フル積載で航続693.38km達成…ギネス新記録

Kia PBVジャパンは12月17日、初のPBV専用モデル、キア『PV5カーゴ』が最大積載状態での一充電走行距離693.38kmを達成し、ギネス世界記録に認定されたと発表した。

この記録は、ドイツ・フランクフルト北部の公道で、最大積載665kgの欧州市販モデルでの走行テストにより達成された。走行ルートは市街地や郊外の道路、上り坂を含む58.2kmのコースが繰り返され、GPS追跡や車内カメラで記録された。

PV5カーゴはKiaが初めて開発したPBV専用EVで、E-GMP.Sプラットフォームを使用。71.2kWhのロングレンジモデルをはじめ、51.5kWhのスタンダードモデル、43.3kWhのエコノミーモデルがラインアップされている。日本向けのWLTCモード走行距離は最大528km（ロングレンジモデル）を想定する。

車体は広い荷室と低い床面地上高で空間利用に優れ、多様な商用ニーズに対応。韓国や欧州で既に販売中であり、日本国内では2025年春の発売を予定する。車いす仕様車や冷凍バンなど、多様なバリエーションの展開も計画されている。

今回の記録樹立は、PBV専用EVの実用性能の高さを示すとともに、グローバル市場におけるKiaの競争力強化を示唆する重要な成果となった。今後もKiaは革新的なモビリティソリューション開発に注力する方針だ。

《森脇稔》

