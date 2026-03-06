ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW3シリーズのEV、i3新型が3月18日デビューへ…第6世代eDriveは469馬力

BMW i3 新型のプロトタイプ
BMWは、完全電動セダンの新型『i3』を3月18日に初公開すると発表した。プロトタイプの写真を公開している。

現在、スウェーデンのアリエプローグにあるBMWグループの冬季テストセンターで、プロトタイプによる包括的なテストプログラムが実施されている。

新型i3は、ノイエクラッセ(Neue Klasse)の2番目のモデルとして、第6世代eDrive(Gen6)を搭載する。BMWノイエクラッセ責任者のマイク・ライヒェルト氏は「i3は、スポーティなセダンの典型的な特性を、3シリーズのDNAによって定義された全く新しい車両コンセプトに適用している」と述べた。

新型i3の最大の特徴は、「Heart of Joy(ハート・オブ・ジョイ)」と呼ばれる制御ユニットだ。これはノイエクラッセにおける4つの「スーパーブレイン」の1つで、BMW Dynamic Performance Controlソフトウェアと組み合わせることで、強力な新しい駆動・ダイナミクス制御ユニットを形成する。パワートレイン、ブレーキ、一部のステアリング機能、回生ブレーキを制御し、従来のシステムと比較して10倍高速な応答を実現している。

スウェーデンでの極寒テストでは、雪に覆われた道路や凍結した湖の特別に準備された路面で、駆動システムとサスペンションシステムの評価と微調整が行われている。低摩擦係数の路面により、エンジニアは電子制御システムの相互作用を正確に再現可能な条件下でテスト、分析、最適化できる。

Heart of Joyは、滑りやすい路面でも俊敏な推進力を確保する。さらに、2つの電気モーターの極めて高速な制御により、優れた走行安定性を実現している。電気モーターのみが、この超高速コマンドの処理と実行が可能だ。これにより、BMW i3はあらゆる状況で軽快で快適な走りを提供する。

また、新型i3は最大限の精度で制御可能で、ステアリング入力に即座に反応し、楽に運転できる感覚を生み出す。Heart of Joyは、DSCシステムなどによる制御介入の必要性を減らし、コーナリング動作をより一貫性があり再現可能なものにする。さらに、新型i3のソフトストップ機能は、電気モーターの精密な制御により、ジャークやブレーキノイズのない、BMW 3シリーズ史上最もスムーズな停止プロセスを実現している。

Heart of Joyの精密な制御プロセスにより、i3は走行安定性を損なうことなく、コーナリング時でも可能な限り頻繁かつ集中的にエネルギーを回生できる。これにより効率性も向上している。

新型BMW i3 50 xDriveは2026年後半に生産開始予定で、800V技術を採用した第6世代BMW eDriveを搭載する。充電能力はピーク時最大400kW、後輪にEESM技術、前輪にASM技術を採用した電動駆動ユニットを装備し、最高出力は345kW(469馬力)、トルクは645Nmとなる。

《森脇稔》

