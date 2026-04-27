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BMW『iX3』『i3』新型にロングホイールベース、中国向けノイエ・クラッセ第1弾…北京モーターショー2026

・BMWがオート・チャイナ2026で、中国向けに開発したノイエ・クラッセ初モデル「iX3」と「i3」を世界初公開した。

・第6世代eDriveテクノロジーと円筒形セルを採用し、iX3はCLTCモードで900km超、i3は1000km超の航続距離を実現した。

・800Vアーキテクチャにより最大400kWの急速充電が可能で、10分間で最大400km分のエネルギーを充電できる。

BMW i3 新型と iX3 新型のロングホイールベース（北京モーターショー2026）
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BMWグループは、北京モーターショー2026において、中国向けに開発した新型BMW『iX3』と新型BMW『i3』のロングホイールベースモデルを世界初公開した。

【画像全8枚】

両モデルは、中国で中国のために開発されたノイエ・クラッセ初のモデルであり、BMWにとって最大の単一市場である中国での電動化・デジタル化・ソフトウェア定義車両（SDV）分野におけるイノベーションをリードするという同社の意欲を体現している。

■ノイエ・クラッセのデザイン言語を採用

BMW i3 新型と iX3 新型のロングホイールベース（北京モーターショー2026）BMW i3 新型と iX3 新型のロングホイールベース（北京モーターショー2026）

両モデルはノイエ・クラッセ特有のデザイン言語を採用し、BMWらしいプロポーションと、よりシンプルでテクニカルなデザインを融合させた。

アイコニックなBMWキドニーグリルの再解釈、統合されたライトシグネチャー、前方に向かって伸びるラインが主な特徴だ。

■航続距離900km超・1000km超を実現

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新型BMW iX3と新型BMW i3はともに、第6世代BMWドライブテクノロジー（Gen6）を搭載する。

Gen6の主要な特徴は、高電圧バッテリーに採用された円筒形セル技術だ。これにより、新型BMW iX3はCLTCサイクルで1充電あたり900km超の航続距離を実現。新型BMW i3ではCLTCサイクルでの最大航続距離が1000kmを超える。

■10分で400km分を充電可能

ノイエ・クラッセの800Vアーキテクチャにより、両モデルは最大400kWのピーク充電出力での急速充電に対応する。CLTCスタンダードによれば、10分間の充電で最大400km分の走行エネルギーを補充できる。

《森脇稔》

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