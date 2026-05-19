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6/22申込締切 テスラ欧州とEV先進国ノルウェー最新動向～ギガ・ベルリン訪問、オランダFSD走行、Nordic EV Summitから～

6/22申込締切 テスラ欧州とEV先進国ノルウェー最新動向～ギガ・ベルリン訪問、オランダFSD走行、Nordic EV Summitから～
  • 6/22申込締切 テスラ欧州とEV先進国ノルウェー最新動向～ギガ・ベルリン訪問、オランダFSD走行、Nordic EV Summitから～

株式会社イードは、「テスラ欧州とEV先進国ノルウェー最新動向～ギガ・ベルリン訪問、オランダFSD走行、Nordic EV Summitから～」を2026年6月24日（水）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年6月24日（水）10:45～12:00
申込締切：2026年6月22日（月）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜講師＞
Undertones Consulting株式会社 代表取締役 前田謙一郎 氏

自動車からAI・ロボティクス企業への変革を加速させるテスラ。欧州の伝統的な自動車市場でどこまで浸透し、影響を与えているのか。ドイツはギガ・ベルリン工場を訪問し、オランダでFSD（フル・セルフドライビング）を体験。また、欧州最大のEV・ゼロエミッション国際会議「Nordic EV Summit」への登壇や、EV先進国ノルウェーの最新状況も踏まえながら、欧州の最新状況と日本メーカーが今後取るべき勝ち筋を考察します。

１．ギガ・ベルリン工場訪問
　世界で最も洗練されたテスラの欧州工場

２．欧州でのFSD自動運転の展開
　オランダでのFSD体験とドイツでのデモ走行同乗

３．テスラの今後とイーロン・マスクが描く未来
　ロボタクシーとオプティマスによるフィジカルAIの実現

４．Nordic EV SummitとEV先進国ノルウェー
　欧州最大のゼロエミッション国際会議とノルウェーの電動化政策

５．世界の電動化・自動化から考える日本メーカーの勝ち筋

６．質疑応答

インタビュー

※準備中

プロフィール

テスラ、ポルシェなど外資系自動車メーカーで執行役員などを経験後、2023年Undertones Consultingを設立。上智大学を卒業後、ヨーロッパで自動車関連メーカーに勤務。日本帰国後は複数の自動車会社を経て、2016年からテスラ シニア・マーケティングマネージャー、2020年よりポルシェ マーケティング＆CRM部 執行役員。現在はマーケティングのコンサルティングをしながら、AIロボティクス、自動運転などのテクノロジー動向やマーケティングに関する講演や執筆を行う。レスポンスでは隔週ニュースレター「テスラ・ウォッチ」を配信中、Xでも世界の自動車ニュースをポスト。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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