6/22申込締切 テスラ欧州とEV先進国ノルウェー最新動向～ギガ・ベルリン訪問、オランダFSD走行、Nordic EV Summitから～

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＜講師＞

Undertones Consulting株式会社 代表取締役 前田謙一郎 氏

自動車からAI・ロボティクス企業への変革を加速させるテスラ。欧州の伝統的な自動車市場でどこまで浸透し、影響を与えているのか。ドイツはギガ・ベルリン工場を訪問し、オランダでFSD（フル・セルフドライビング）を体験。また、欧州最大のEV・ゼロエミッション国際会議「Nordic EV Summit」への登壇や、EV先進国ノルウェーの最新状況も踏まえながら、欧州の最新状況と日本メーカーが今後取るべき勝ち筋を考察します。

１．ギガ・ベルリン工場訪問

世界で最も洗練されたテスラの欧州工場

２．欧州でのFSD自動運転の展開

オランダでのFSD体験とドイツでのデモ走行同乗

３．テスラの今後とイーロン・マスクが描く未来

ロボタクシーとオプティマスによるフィジカルAIの実現

４．Nordic EV SummitとEV先進国ノルウェー

欧州最大のゼロエミッション国際会議とノルウェーの電動化政策

５．世界の電動化・自動化から考える日本メーカーの勝ち筋

６．質疑応答



インタビュー

プロフィール

テスラ、ポルシェなど外資系自動車メーカーで執行役員などを経験後、2023年Undertones Consultingを設立。上智大学を卒業後、ヨーロッパで自動車関連メーカーに勤務。日本帰国後は複数の自動車会社を経て、2016年からテスラ シニア・マーケティングマネージャー、2020年よりポルシェ マーケティング＆CRM部 執行役員。現在はマーケティングのコンサルティングをしながら、AIロボティクス、自動運転などのテクノロジー動向やマーケティングに関する講演や執筆を行う。レスポンスでは隔週ニュースレター「テスラ・ウォッチ」を配信中、Xでも世界の自動車ニュースをポスト。



主催：株式会社イード

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