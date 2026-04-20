5/14申込締切 SDV時代における新しいxEV（電動車）の付加価値と新型bZ4X分解から読み解くハードウェアの開発方向性～中国製電動車とテスラとの狭間で～

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＜ゲスト講師＞

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 博士（工学）

名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授 山本 真義 氏



＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏



現在、売れ行きが好調な新型bZ4X（トヨタ）のSDVに対する技術的なアプローチを紹介する。さらに新型bZ4X用インバータを分解し、旧型bZ4X用と比較することで、今後、ハードウェアに求められる開発方向性についても示唆する。また、これらのインバータと中国製電動車（BYD）やテスラ用インバータも同時に比較することで、パワー半導体応用技術に求められるSDV時代の付加価値を考察し、その設計思想の違いを読み取っていく。

また、これらの日本のパワー半導体応用技術製品と、現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動き、さらにはデンソーの三社一括買収の意図も解説し、日本のパワー半導体産業が立たされている現状についても解説する。

対談では、SDV時代における、ソフトウェアとハードウェアのバランスなどについて議論する。



1. 新型bZ4Xの最新技術と思想

2. 新型bZ4X用インバータの分解解説

3. 旧型bZ4X用インバータとの技術比較解説

4. Han L（BYD）用インバータとの技術比較解説

5. サイバートラック（テスラ）用インバータとの技術比較解説

6. 現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動きについて

7. デンソーによるローム買収の意図とデンソーが描くパワー半導体戦略地図

8. 対談・質疑応答



インタビュー

プロフィール

山本 真義 氏

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 博士（工学）／名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授

2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

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