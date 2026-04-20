5/14申込締切 SDV時代における新しいxEV（電動車）の付加価値と新型bZ4X分解から読み解くハードウェアの開発方向性～中国製電動車とテスラとの狭間で～

株式会社イードは、『SDV時代における新しいxEV（電動車）の付加価値と新型bZ4X分解から読み解くハードウェアの開発方向性～中国製電動車とテスラとの狭間で～』を2026年5月18日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。
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開催日時：2026年5月18日（月）10:45～12:00
申込締切：2026年5月14日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜ゲスト講師＞
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 博士（工学）
名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授 山本 真義 氏
＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏
現在、売れ行きが好調な新型bZ4X（トヨタ）のSDVに対する技術的なアプローチを紹介する。さらに新型bZ4X用インバータを分解し、旧型bZ4X用と比較することで、今後、ハードウェアに求められる開発方向性についても示唆する。また、これらのインバータと中国製電動車（BYD）やテスラ用インバータも同時に比較することで、パワー半導体応用技術に求められるSDV時代の付加価値を考察し、その設計思想の違いを読み取っていく。
また、これらの日本のパワー半導体応用技術製品と、現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動き、さらにはデンソーの三社一括買収の意図も解説し、日本のパワー半導体産業が立たされている現状についても解説する。
対談では、SDV時代における、ソフトウェアとハードウェアのバランスなどについて議論する。
1. 新型bZ4Xの最新技術と思想
2. 新型bZ4X用インバータの分解解説
3. 旧型bZ4X用インバータとの技術比較解説
4. Han L（BYD）用インバータとの技術比較解説
5. サイバートラック（テスラ）用インバータとの技術比較解説
6. 現在のローム、東芝、三菱電機の三社連携の動きについて
7. デンソーによるローム買収の意図とデンソーが描くパワー半導体戦略地図
8. 対談・質疑応答
インタビュー※準備中
プロフィール
山本 真義 氏
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 博士（工学）／名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授
2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。
鈴木 万治 氏
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）
1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。
本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。
主催：株式会社イード
オンラインセミナー概要
・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
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注意事項
・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。
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