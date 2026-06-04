8/19申込締切 人とクルマの距離と未来：フィジカルAIによる新しいUX・モビリティ

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＜ゲスト講師＞

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 執行役員 Chief AI Officer

Human-Centered AI Institute 代表

森 正弥 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

AIの進化はデジタル空間を超え、ロボティクスや自動運転へ広がる「フィジカルAI」の時代へ移りつつある。

本講演では、人間中心のAIの考え方を起点に、世界モデルなどの技術動向を概観し、マルチモーダル・インタラクションや車内体験デザインがもたらす新たなモビリティUXを考察する。クルマが感情や文脈を理解する「頼れる相棒」へ進化する可能性を示しつつ、セキュリティ、プライバシー、ロボタクシーの普及や各国の実装動向等を踏まえつつ、今後のサービスのロードマップと人間中心のモビリティのあり方を展望する。

対談では、AIの時代に、これからのモビリティが提供すべき価値について議論する。

1．人間中心のAI

2．最新のAI動向：世界モデルと Sim-to-Real

3．あなたの相棒（バディ）となるAI時代のUX

4．セキュリティ・プライバシーと、ロボタクシーの普及

5．各国の実装動向と、これからのロードマップ

6．質疑応答・対談

インタビュー

プロフィール

森 正弥 氏

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 執行役員 Chief AI Officer

Human-Centered AI Institute 代表

1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

内閣府AI戦略専門調査会委員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity （クロスディグニティ）センター アドバイザリーボードメンバー。

著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』（近代セールス社）、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』（共訳、デロイトトーマツ社）、『信頼できるAIへのアプローチ』（監訳、共立出版）など多数。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。



主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

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