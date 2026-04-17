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6/10申込締切 フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－

6/10申込締切 フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－
  • 6/10申込締切 フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－

株式会社イードは、「フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－」を2026年6月12日（金）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年6月12日（金）10:30～12:00
申込締切：2026年6月10日（水）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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講師：株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO
　　　弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定） 山内 明 氏

飛躍的進化を遂げたAIがバーチャルからリアルの世界に飛び出したものがフィジカルAIであり、その代表格が自動運転車、特にE2E自動運転車であり、これに次ぐのがヒューマノイドといえます。TeslaはE2E自動運転車とのシナジを目論見つつヒューマノイド（Optimus）を開発中であり、正にフィジカルAI銘柄です。
本セミナーでは、ヒューマノイドおよび自動運転車、特に自動運転車に主眼をおいて解説します。Teslaを始めとするフィジカルAI銘柄の開発取組を炙り出し、勝ち組候補を明らかにします。

＜フィジカルAIとは＞
　産業用ロボット、ヒューマノイド、自動運転車の3分野が主役

＜ヒューマノイド分析編＞
　・中UBTECHによる上場専業としての実力と戦略　
　・中Fourierによる手先の器用さへの傾注と戦略
　・中Agibotによるハード面での差別化戦略　
　・韓Boston Dynamicsによる作業工代替戦略
　・加SANCTUARY AIによる手先の器用さへの傾注と戦略
　・中Xiami／Xiaopengによる自動車業界の人手不足解消策としてのヒューマノイド開発取組
　・米TeslaによるEV開発手法転用とシナジ最大化戦略　
　・米Nvidiaによるプラットフォーマ戦略

＜自動運転車分析編＞
　・中Baiduによるロボタクシ-の強みの源泉　
　・米ZooxによるモデルベースからE2E自動運転への移行取組
　・日トヨタ自動車によるE2E自動運転を支えるウーブンバイトヨタの取組
　・独Boschによるモジュール式E2Eの取組
　・米Waymoによるマルチモーダル×VLAの取組、Geminiとのシナジ最大化戦略
　・米AuroraによるWaymoに追随した取組　
　・日ホンダによるE2E自動運転を支えるHRIの取組
　・米Nvidiaによるユーザ利便性最大化/エコシステム強化戦略
　・韓Hyundai motorによる傘下Motionalとのシナジ最大化／挽回戦略
　・米Intelによる傘下Mobileyeとのシナジ最大化／Tier1化戦略
　・中HUAWEIによる米中デカップリングに屈しないプラットフォーマ戦略
　・米TeslaによるEV/ヒューマノイドを同一知能で動かす世界観と実現可能性

＜3分野分析結果のまとめと考察＞
　・3分野分析結果のまとめと最注目プレイヤの特定　
　・プラットフォーマとしてのNvidiaの立ち位置と戦略
　・プラットフォーマとしてのGoogleの立ち位置と戦略
　・独自世界観で覇権を狙うTeslaの立ち位置と戦略

＜質疑応答＞

インタビュー

※準備中

プロフィール

山内 明 氏
株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO／弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定）

大学、大学院では機械制御工学を専攻し、メーカーでの開発業務、特許事務所での特許出願権利化業務、商社系知財戦略ベンチャーやシンクタンクでの知財コンサルティング業務に従事する。シンクタンク時代にIPランドスケープ実践に役立つ知財情報戦略を確立し、啓発活動に努める。現在は、最新手法IPランドスケープ3.0実践によるビジネスコンサルティングに取り組んでいる。2019年にはJAPIO理事長賞（活用研究功労者）を受賞。各種メディアへの寄稿、登壇多数。
https://ip-ls.co.jp/staff/#content_num3
最近の単著は以下の通り。
EV未来予測 世界5社の開発戦略（日経BP社、2023年12月12日発行）」「知財から予測する未来技術 テスラ編 次の経営戦略と事業戦略の策定に役立つ（日経BP社、2025年12月12日）

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

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《レスポンス編集部》

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