6/10申込締切 フィジカルAIの覇権争いを特許情報起点で炙り出す－自動運転・ヒューマノイド・主要プレイヤー分析と勝ち組候補－

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講師：株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO

弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定） 山内 明 氏



飛躍的進化を遂げたAIがバーチャルからリアルの世界に飛び出したものがフィジカルAIであり、その代表格が自動運転車、特にE2E自動運転車であり、これに次ぐのがヒューマノイドといえます。TeslaはE2E自動運転車とのシナジを目論見つつヒューマノイド（Optimus）を開発中であり、正にフィジカルAI銘柄です。

本セミナーでは、ヒューマノイドおよび自動運転車、特に自動運転車に主眼をおいて解説します。Teslaを始めとするフィジカルAI銘柄の開発取組を炙り出し、勝ち組候補を明らかにします。



＜フィジカルAIとは＞

産業用ロボット、ヒューマノイド、自動運転車の3分野が主役



＜ヒューマノイド分析編＞

・中UBTECHによる上場専業としての実力と戦略

・中Fourierによる手先の器用さへの傾注と戦略

・中Agibotによるハード面での差別化戦略

・韓Boston Dynamicsによる作業工代替戦略

・加SANCTUARY AIによる手先の器用さへの傾注と戦略

・中Xiami／Xiaopengによる自動車業界の人手不足解消策としてのヒューマノイド開発取組

・米TeslaによるEV開発手法転用とシナジ最大化戦略

・米Nvidiaによるプラットフォーマ戦略



＜自動運転車分析編＞

・中Baiduによるロボタクシ-の強みの源泉

・米ZooxによるモデルベースからE2E自動運転への移行取組

・日トヨタ自動車によるE2E自動運転を支えるウーブンバイトヨタの取組

・独Boschによるモジュール式E2Eの取組

・米Waymoによるマルチモーダル×VLAの取組、Geminiとのシナジ最大化戦略

・米AuroraによるWaymoに追随した取組

・日ホンダによるE2E自動運転を支えるHRIの取組

・米Nvidiaによるユーザ利便性最大化/エコシステム強化戦略

・韓Hyundai motorによる傘下Motionalとのシナジ最大化／挽回戦略

・米Intelによる傘下Mobileyeとのシナジ最大化／Tier1化戦略

・中HUAWEIによる米中デカップリングに屈しないプラットフォーマ戦略

・米TeslaによるEV/ヒューマノイドを同一知能で動かす世界観と実現可能性



＜3分野分析結果のまとめと考察＞

・3分野分析結果のまとめと最注目プレイヤの特定

・プラットフォーマとしてのNvidiaの立ち位置と戦略

・プラットフォーマとしてのGoogleの立ち位置と戦略

・独自世界観で覇権を狙うTeslaの立ち位置と戦略



＜質疑応答＞



インタビュー

プロフィール

山内 明 氏

株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO／弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定）

大学、大学院では機械制御工学を専攻し、メーカーでの開発業務、特許事務所での特許出願権利化業務、商社系知財戦略ベンチャーやシンクタンクでの知財コンサルティング業務に従事する。シンクタンク時代にIPランドスケープ実践に役立つ知財情報戦略を確立し、啓発活動に努める。現在は、最新手法IPランドスケープ3.0実践によるビジネスコンサルティングに取り組んでいる。2019年にはJAPIO理事長賞（活用研究功労者）を受賞。各種メディアへの寄稿、登壇多数。

https://ip-ls.co.jp/staff/#content_num3

最近の単著は以下の通り。

「EV未来予測 世界5社の開発戦略（日経BP社、2023年12月12日発行）」「知財から予測する未来技術 テスラ編 次の経営戦略と事業戦略の策定に役立つ（日経BP社、2025年12月12日）」



主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

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