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日産『エルグランド』新型がタクシーに、Uberプレミアム車両として導入支援…Uber Japan

・ウーバージャパンと日産自動車が連携し、今夏発売予定の新型エルグランドをUberプレミアム車両として導入支援する取り組みを発表した。

・国内外の旅行需要の急増でUberプレミアムへの需要が高まる一方、プレミアム基準を満たすミニバン車両の調達に時間がかかるという課題があり、今回の協業で効率的な導入の枠組みを構築した。

・新型エルグランドは「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトとする高級ミニバンで、静粛性とプライベートラウンジのような快適な移動空間を提供する。

日産エルグランド新型の「Uberプレミアム」タクシー（イメージ）
  • 日産エルグランド新型の「Uberプレミアム」タクシー（イメージ）
  • 日産 エルグランド 新型
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Uber Japanは5月18日、日産自動車とのパートナーシップに基づき、「Uberプレミアム」対応のタクシー事業者に対して、日産が今夏に発売を予定するプレミアムミニバン『エルグランド』新型の導入支援を開始すると発表した。

【画像】日産 エルグランド 新型

本取り組みは、急拡大する需要に対応し、「Uberプレミアム」の持続的成長を支える供給基盤の強化を目的としている。ウーバーは、新型エルグランドに加え、先行して導入を開始している日産『セレナ』およびタクシー用途も含めた導入支援を目指す。

■需要急増に対応する供給基盤の強化

日産 エルグランド 新型日産 エルグランド 新型

現在、国内外の旅行需要の急速な増加に伴い、「Uberプレミアム」への需要が急速に高まっている。一方で、タクシー事業者においてプレミアムの基準を満たす上質なミニバン車両の調達に時間がかかるという課題があった。

こうした状況を受け、ウーバーは日産と協業し、タクシー事業者が新型エルグランドをUberプレミアム車両として効率的に導入できる枠組みを構築した。これにより、ウーバーと提携するタクシー事業者は急増するハイエンドな顧客ニーズを確実に捉えることが可能となる。

■「リニアモーターカー」をコンセプトにした高級ミニバン

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新型エルグランドは、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトに掲げ、非日常の旅への高揚感を提供する高級ミニバンだ。極めて静粛でプライベートラウンジのような快適な移動空間を特徴とする。

ウーバージャパン代表ゼネラルマネージャーの山中志郎氏は「新型エルグランドは、これまで以上に洗練された移動体験をウーバーの顧客に提供できると確信している。日産との協業は、将来的な次世代モビリティサービスの実現に向けた重要な一歩になると期待している」とコメントした。

なお、本件は今年3月に発表したロボタクシーにおける日産自動車およびウェイブとのパートナーシップとは別の取り組みとなる。

ウーバージャパンは現在、国内約1000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi」を展開。「Uberプレミアム」は札幌市・東京23区・大阪市・京都市など9都道府県で提供している。

《森脇稔》

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