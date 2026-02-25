ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW 『M5』と『XM Label』、ミラーサイクル技術を今春導入へ…2027年のユーロ7排ガス規制に対応

BMWのハイパフォーマンス部門であるBMW Mは、2027年から欧州連合で施行される新たな排出ガス規制「ユーロ7」に対応するため、BMW『M5』とBMW『XM Label』の駆動技術を改良すると発表した。

新規制は高性能車両に対して包括的な技術アップグレードを求めるもので、BMW Mは早期に対応を開始する。BMW M5は2026年3月から、BMW XM Labelは2026年4月から最適化された駆動技術を導入する。この対応はEU加盟国のほか、EUの排出基準に準拠する域外国にも適用される。

技術改良の焦点はMハイブリッドシステムの内燃エンジンにある。主な要素として、エンジン制御の最適化、排気再処理の改善、そしてミラーサイクル燃焼プロセスの導入が挙げられる。これにより効率が向上し、排出ガスが削減される。

BMW M5のV8エンジン出力は従来の430kW(585hp)から400kW(544hp)に調整される。電動駆動部分は変更されないが、ソフトウェアが最適化される。2つの駆動要素の連携により、BMW M5のシステム出力は535kW(727hp)で変わらず維持される。これにより最高レベルの動的性能が継続される。

BMW XM Labelの4.4リットルV8ユニットもミラーサイクル燃焼プロセスの恩恵を受ける。システム出力は550kW(748hp)で変わらず、BMW XM LabelはBMW M量産モデルの中で最もパワフルなモデルであり続ける。

この取り組みにより、BMW Mは変動する規制環境下でも、革新的な技術で将来の環境要件を満たす最先端の高性能車両を顧客に一貫して提供できることを保証する。BMW M特有の性能を損なうことなく対応を実現した形だ。

《森脇稔》

